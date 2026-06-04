بسبب "الأرضية".. المنتخب الياباني يغير مقره في كأس العالم

وانتقل المنتخب الياباني من أونال تيغريس، الذي كان مقررا أن يحتضن تدريبات الفريق، إلى ملعب "إل باريال" التابع لنادي رايادوس دي ، وفق ما أعلنه الوفد الياباني الخميس.ولم يكشف الوفد عن الأسباب الرسمية وراء القرار، إلا أن تقارير محلية أشارت إلى أن أرضية كانت غير مستوية وتضم مساحات ترابية واضحة، مما أثار انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في ووجه الأنظار إلى جاهزية منشآت التدريب قبل البطولة.ومن المقرر أن يخوض المنتخب الياباني أول حصة تدريبية له في الملعب الجديد، الخميس، بالتوقيت المحلي.ويبدأ منتخب في نهائيات بمواجهة هولندا في مدينة أرلينغتون بولاية الأمريكية يوم 14 يونيو، قبل أن يلتقي في مونتيري يوم 20 من الشهر ذاته، ثم يواجه السويد في تكساس يوم 25 يونيو.ويستعد المنتخب الياباني للبطولة من خلال معسكره الرسمي في مدينة بولاية الأميركية، حيث من المنتظر أن يصل الفريق مطلع الأسبوع المقبل لمواصلة تحضيراته للمونديال الذي تستضيفه وكندا والمكسيك.