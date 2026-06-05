لامين يامال يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني

وقال برشلونة في بيان: "إن يامال يُشكّل صداعًا حقيقيًا لدفاعات الخصوم، الذين يبذلون جهدًا كبيرًا لمحاولة إيقاف خطورة هجمات البلوغرانا. فضلاً عن مهاراته غير الملموسة، سجّل الشاب الكتالوني 16 هدفًا وقدّم 11 تمريرة حاسمة، وهو رقم لم يصل إليه أي لاعب آخر في من حيث عدد التمريرات التي تُسفر عن أهداف".ومن المتوقع أن يكون يامال، الذي غاب عن الملاعب عدة مرات هذا الموسم بسبب إصابات في الفخذ، جاهزًا لمشاركة إسبانيا في التي تنطلق الأسبوع المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.