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لامين يامال يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني

رياضة

2026-06-05 | 11:24
لامين يامال يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني
191 شوهد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الجمعة، فوز جناح برشلونة لامين يامال بجائزة أفضل لاعب في الموسم.

وقال برشلونة في بيان: "إن يامال يُشكّل صداعًا حقيقيًا لدفاعات الخصوم، الذين يبذلون جهدًا كبيرًا لمحاولة إيقاف خطورة هجمات البلوغرانا. فضلاً عن مهاراته غير الملموسة، سجّل الشاب الكتالوني 16 هدفًا وقدّم 11 تمريرة حاسمة، وهو رقم لم يصل إليه أي لاعب آخر في الليغا من حيث عدد التمريرات التي تُسفر عن أهداف".

ومن المتوقع أن يكون يامال، الذي غاب عن الملاعب عدة مرات هذا الموسم بسبب إصابات في الفخذ، جاهزًا لمشاركة إسبانيا في كأس العالم التي تنطلق الأسبوع المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
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