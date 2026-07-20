ليفربول يعلن وفاة أسطورته التاريخية

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن عائلة كيغان كانت قد أعلنت في يناير الماضي عن تشخيص مرض سرطان المعدة من المرحلة الرابعة لديه، وذلك إثر نقله إلى المستشفى عقب تعرضه لأزمة صحية طارئة.وأكدت العائلة في بيان رسمي أن النجم الراحل الذي ظهر في حالة مستقرة الشهر الماضي، وافته اليوم وهو محاط بكامل أفراد أسرته ومحبيه.من جانبه، نعى أسطورته التاريخية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، في بيان مؤثر جاء فيه: "لقد تملكنا حزن عميق إثر وفاة كيفين كيغان، وإننا لننعي خسارته ببالغ الأسى. إن روحه التي لا تقهر وإسهاماته الاستثنائية ستظل محفورة إلى الأبد في تاريخنا، وسيبقى إرثه حيا ومستمرا. أرقد بسلام يا كيفين".وكان كيغان بدأ مسيرته في أواخر الستينات مع فريق سكونثورب ، قبل أن ينتقل إلى عام 1971 حيث لعب هناك ستة أعوام حقق خلالها لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا وكأس (الدوري الأوروبي حاليا) وكأس مرتين.وانتقل كيغان في عام 1977 إلى الألماني، حيث حصل على مرتين متتاليتين عامي 1978 و1979، كما حصل مع الفريق على لقب مرة واحدة.وعاد كيغان إلى إنجلترا من بوابة ساوثهامبتون عام 1980 حيث لعب له موسمين ثم انتقل إلى الذي خاض معه موسمين آخرين قبل أن يعتزل كرة القدم في فريق بلاك تاون أحد فرق الهواة في عام 1984.وعلى المستوى الدولي خاض كيفن كيغان 63 مباراة دولية وسجل 21 هدفا، كما أنه خاض تجربة التدريب مع نيوكاسل وفولهام ومنتخب إنجلترا ومانشستر سيتي دون تحقيق نجاحات عديدة، لكنه يظل واحد من علامات كرة القدم في إنجلترا.