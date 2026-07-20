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ليفربول يعلن وفاة أسطورته التاريخية

رياضة

2026-07-20 | 12:08
ليفربول يعلن وفاة أسطورته التاريخية
508 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
توفي اليوم الاثنين أسطورة كرة القدم الإنجليزية ونادي ليفربول كيفن كيغان عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مرير مع المرض.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن عائلة كيغان كانت قد أعلنت في يناير الماضي عن تشخيص مرض سرطان المعدة من المرحلة الرابعة لديه، وذلك إثر نقله إلى المستشفى عقب تعرضه لأزمة صحية طارئة.
وأكدت العائلة في بيان رسمي أن النجم الراحل الذي ظهر في حالة مستقرة الشهر الماضي، وافته المنية اليوم وهو محاط بكامل أفراد أسرته ومحبيه.
من جانبه، نعى نادي ليفربول أسطورته التاريخية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، في بيان مؤثر جاء فيه: "لقد تملكنا حزن عميق إثر وفاة الأسطورة كيفين كيغان، وإننا لننعي خسارته ببالغ الأسى. إن روحه التي لا تقهر وإسهاماته الاستثنائية ستظل محفورة إلى الأبد في تاريخنا، وسيبقى إرثه حيا ومستمرا. أرقد بسلام يا كيفين".
وكان كيغان بدأ مسيرته في أواخر الستينات مع فريق سكونثورب يونايتد، قبل أن ينتقل إلى ليفربول عام 1971 حيث لعب هناك ستة أعوام حقق خلالها لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.
وانتقل كيغان في عام 1977 إلى هامبورغ الألماني، حيث حصل على جائزة الكرة الذهبية مرتين متتاليتين عامي 1978 و1979، كما حصل مع الفريق على لقب الدوري الألماني مرة واحدة.
وعاد كيغان إلى إنجلترا من بوابة ساوثهامبتون عام 1980 حيث لعب له موسمين ثم انتقل إلى نيوكاسل الذي خاض معه موسمين آخرين قبل أن يعتزل كرة القدم في فريق بلاك تاون أحد فرق الهواة في عام 1984.
وعلى المستوى الدولي خاض كيفن كيغان 63 مباراة دولية وسجل 21 هدفا، كما أنه خاض تجربة التدريب مع نيوكاسل وفولهام ومنتخب إنجلترا ومانشستر سيتي دون تحقيق نجاحات عديدة، لكنه يظل واحد من علامات كرة القدم في إنجلترا.
 

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