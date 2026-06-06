احتجز 7 ساعات وسُحب هاتفه.. تفاصيل ما حدث لأيمن حسين في مطار شيكاغو

تعرض اللاعب للاحتجاز من قبل سلطات الهجرة والأمن في مطار شيكاغو فور وصوله، حيث خضع لإجراءات تدقيق أمني وتحقيق مطولة استمرت لنحو سبع ساعات. وفي هذا السياق، أكدت وسائل إعلام أن السلطات الأمنية قامت بسحب هاتف اللاعب المحمول خلال فترة احتجازه.أعلنت السلطات في مطار شيكاغو الإفراج عن أيمن حسين قبل قليل، وذلك عقب انتهاء إجراءات التحقيق والتدقيق التي خضع لها، مما سمح له أخيراً بمغادرة المطار والالتحاق رسمياً ببعثة المنتخب العراقي في مقر إقامتها.يأتي هذا الحادث في وقت حرج يترقب فيه انطلاق منافسات المونديال، حيث يُعول العراقيون كثيراً على أيمن حسين لقيادة خط هجوم " " في مجموعة صعبة تضم كلاً من منتخبات ، وفرنسا، والسنغال، بهدف تجاوز الدور الأول.