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بعد 3 نبوءات صائبة.. "عراف المونديال" يتوقع بطل نسخة 2026

كأس العالم 2026

2026-06-06 | 05:21
بعد 3 نبوءات صائبة.. &quot;عراف المونديال&quot; يتوقع بطل نسخة 2026
6,514 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

في وقت تترقب فيه الجماهير بشغف انطلاق العرس الكروي العالمي، فجّر الألماني يواخيم كليمنت، عالم الاقتصاد ومحلل الرياضيات، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن هوية بطل مونديال عام 2026 عبر نموذج معادلات حسابية معقّد ابتكره.

كليمنت الذي بات يُوصَف بـ"عراف المونديال" عقب نجاحه الاستثنائي في التنبؤ بدقة بهوية الأبطال الثلاثة للنسخ الماضية، أعاد خلط الأوراق مجددا، ليتصدر اسمه واجهات الصحف الرياضية ويشعل نقاشا واسعا حول مدى دقة معادلته الرقمية أمام تقلبات المستطيل الأخضر.

معادلة لا تخطئ منذ 12 عاما
مع كل نسخة مونديالية، تزدحم شاشات التحليل بنسب المراهنات وأرقام الإحصاء، لكن نموذج كليمنت الرياضي فرض نفسه كمرجعية لا يمكن تجاهلها. فقبل مونديال البرازيل عام 2014، أشار نموذجه بدقة إلى تتويج الماكينات الألمانية، وعاد في روسيا عام 2018 ليضع "الديوك" على منصة التتويج، وققبل مونديال قطر عام 2022، أحدث مفاجأة بتوقعه فوز رفاق ميسي باللقب، وهي ثلاثية تاريخية من التوقعات الصائبة منحت الخبير الألماني مصداقية استثنائية.

كيف يقرأ كليمنت مستقبل الساحرة المستديرة؟
بعيدا عن العاطفة أو الأداء الفني البحت على المستطيل الأخضر، يعتمد نموذج كليمنت على معادلة معقّدة تدمج بين المتغيرات الإحصائية الكروية، والبيانات الاقتصادية، والعوامل الديموغرافية للدول المشاركة لتقدير احتمالات الفوز.

ورغم أن المحلل الألماني يقر دائما بأن معادلته ليست معصومة من الخطأ، وأن "عنصر الحظ" والظروف الطارئة يبقيان الحاكم الفعلي للعبة، فإن جلوسه على عرش التوقعات الصحيحة لثلاث دورات متتالية يجعل من حساباته مادة دسمة للنقاش والتحليل.
 
"الطواحين" تنهي عقدة التاريخ
وفجّر نموذج كليمنت لمحاكاة مونديال عام 2026 مفاجأة من العيار الثقيل، معلنا أن المنتخب الهولندي هو من سيرفع الكأس الذهبية هذه المرة بعد الإطاحة بنظيره البرتغالي في مباراة نهائية مثيرة.

ويأتي هذا التوقع ليتحدى القراءات التقليدية لشركات المراهنات والمحللين، والتي تصب عادة في مصلحة قوى كروية كبرى مثل فرنسا، والأرجنتين، وإسبانيا، وإنجلترا. كما ينطوي النموذج على مفاجآت مدوية أخرى تتضمن خروجا مبكرا لمنتخبات كبرى وظهور "حصان أسود" يقلب الطاولة على كبار اللعبة.

هل تفقد هولندا لقب "البطل غير المتوّج"؟
تأتي هذه النبوءة الرياضية في وقت يعيش فيه الشارع الكروي الهولندي حالة من التفاؤل الحذر تحت قيادة المدرب رونالد كومان، وبجيل واعد من اللاعبين يطمح لإعادة "الطواحين" إلى واجهة المشهد العالمي.

وتحمل هولندا دينا تاريخيا ثقيلا مع بطولة كأس العالم، إذ عاندها الحظ في ثلاث مباريات نهائية (عام 1974 و1978 و2010)، مما كرس تصنيفها كأقوى قوة كروية "بلا تاج" في التاريخ.

فهل تصدق حسابات المعقّد الرقمي الألماني وتطرز هولندا نجمتها المونديالية الأولى على قميص البرتقالي، أم أن للمستطيل الأخضر في أمريكا وكندا والمكسيك رأيا آخر؟ الأيام وحدها كفيلة بكشف حقيقة "المعادلة السرية".
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