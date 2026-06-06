المنتخب العراقي يترقب قفزة جديدة في تصنيف "فيفا".. ماذا يحتاج أمام فنزويلا؟

سيضمن المنتخب العراقي صعوداً نوعياً بثلاث مراتب إضافية ليصل إلى المركز (53) تقريباً، برصيد نقطي يبلغ (1456.31) نقطة، أي بإضافة (5) نقاط جديدة لرصيده. ويتحقق هذا التقدم حتى في حال فوز المنتخبين والروماني على السلفادور وويلز، بشرط خسارة تشيلي أمام . كما يمتلك فرصة للوصول إلى المركز (52) في حال خسارة منتخب أمام هايتي.سيصعد المنتخب العراقي إلى المركز (55)، بشرط أن يتعادل منتخبا ورومانيا على الأقل في مواجهتيهما؛ إذ إن فوز أي منهما أو كلاهما قد يؤدي إلى هبوط العراق مركزاً واحداً أو بقائه في المركز (56).سيفقد المنتخب العراقي مركزه الحالي بشكل طبيعي، ما لم تخدمه نتائج الآخرين، ففي حال خسارة قطر ورومانيا لمباراتيهما أمام السلفادور وويلز، سينتزع العراق المركز (55) من قطر، نظراً لأن خسارة الأخيرة من السلفادور (التي تسبقها في الترتيب) ستفقدها (7) نقاط كاملة، مقابل (4) نقاط فقط سيخسرها العراق نتيجة خسارته من فنزويلا.يُذكر أن هذه الحسابات تعتمد على التحديثات الآنية (Live) للتصنيف الدولي، في انتظار التأكيد الرسمي من قبل بعد انتهاء الجولة الحالية من المباريات الدولية.