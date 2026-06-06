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"قنينة مياه واحدة!".. قائمة الأغراض الممنوعة في ملاعب مونديال 2026

كأس العالم 2026

2026-06-06 | 06:42
&quot;قنينة مياه واحدة!&quot;.. قائمة الأغراض الممنوعة في ملاعب مونديال 2026
329 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

مع اقتراب قص شريط مونديال 2026 الذي تُنضمه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قائمة من الأغراض، التي يُمنع على الجماهير جلبها إلى ملاعب المونديال.

القائمة الطويلة، التي نشرتها عدة وسائل إعلام دولية من بينها صحيفة "دا صن" البريطانية، قد تؤدي إلى احتجاز أي مشجع حاول إدخالها. فما هي هذه الأغراض الممنوعة؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسمياً عن حظر شامل لأبواق "الفوفوزيلا" الشهيرة داخل الملاعب الـ 16 المستضيفة لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك ضمن "مدونة قواعد السلوك" الصارمة التي أصدرها للجماهير.

وارتبطت "الفوفوزيلا" – وهي أبواق بلاستيكية طويلة تصدر صوتاً يشبه طنين النحل – بالهوية الجماهيرية لمونديال جنوب أفريقيا 2010، إلا أنها واجهت انتقادات حادة بسبب الضجيج الذي يمنع التواصل داخل المستطيل الأخضر.

ولن يقتصر الحظر على الفوفوزيلا فحسب، بل يشمل أيضاً الصفارات وأبواق الهواء، وكل الأجهزة والآلات التي تصدر ضوضاء مفرطة وتؤثر على سير المباريات. وكذلك منع إدخال أو عرض أي مواد أو شعارات أو لافتات تحمل رسائل سياسية أو تمييزية أو تحريضية.

ولا تتوقف قيود "فيفا" عند المؤثرات الصوتية، بل امتدت لتشمل حظر أجهزة ومؤشرات الليزر بجميع أنواعها لما تشكله من خطورة على تركيز اللاعبين والحكام. كما شملت القائمة منع المشجعين من إدخال قوارير المياه القابلة لإعادة الاستخدام، لدواعي السلامة والأمن وتجنب استخدامها كمقذوفات. وامتد القرار ليشمل حظر إدخال أدوات أخرى مثل الزجاجات والأكواب والعلب، تجنباً لمخاطر الإصابة في حال إلقائها داخل المدرجات.
 
أما على صعيد السلوك والمظهر العام، فقد وضعت المدونة ضوابط صارمة تمنع التعري أو إظهار أجزاء حساسة من الجسم، مشددة على أن "طلاء الجسم والوشوم لا تُصنف كملابس". ومنحت القواعد السلطات المحلية في الدول الثلاث المستضيفة كامل الصلاحيات لمنع المخالفين من دخول الملاعب أو طردهم مباشرة وملاحقتهم قانونياً.

وشملت قائمة الممنوعات: مظلات الشاطئ، وعصي السيلفي، والكراسي القابلة للطي، والأدوات القابلة للنفخ، إذ سيتم مصادرة هذه الأغراض عند بوابات الدخول إلى ملاعب المونديال. وأيضا، يُمنع إدخال الطعام والمشروبات. غير أنه يُسمح للجماهير بإدخال قنينة بلاستيكية شفافة فارغة واحدة فقط وبسعة تصل إلى لتر واحد. وسيتم تعبئة هذه القنينات البلاستيكية بالماء داخل الملعب.

وتمتد القائمة الطويلة لتشمل أيضا: عربات الأطفال، والدراجات. وأي مواد تنتج دخانا أو حرارة أو لهبا مثل الولاعات والألعاب النارية. زيادة على ذلك، يُمنع إدخال جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك أدوات الدفاع عن النفس مثل الصاعق الكهربائي أو رذاذ الفلفل.

كما يُحظر إدخال الحقائب الكبيرة أو غير الشفافة، والسجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ، والآلات الموسيقية الكبيرة، وأجهزة الليزر، ومعدات التصوير الاحترافية، والطائرات بدون طيار وغيرها.

يُذكر أن هذه النسخة التاريخية من كأس العالم، وهي الأولى التي تضم 48 منتخباً وتُقام في ثلاث دول، ستنطلق في 11 حزيران/يونيو وتستمر حتى 19 تموز/يوليو، حيث ستشهد مباراة الافتتاح مواجهة قوية ومثيرة تجمع بين المكسيك وجنوب أفريقيا.

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