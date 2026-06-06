دموع في معسكر الأرجنتين.. الإصابات تضرب "التانغو" قبل انطلاق المونديال

وتلقى المنتخب الأرجنتيني ضربة قوية بعد، لإصابة بالغة في إحدى ساقيه أثناء التدريبات. وبحسب تقارير إعلامية،، مما يعني رسمياً انتهاء حلمه بالمشاركة في المونديال. وأفادت مصادر إعلامية أن اللاعب دخل في نوبة بكاء حادة لدى عودته إلى فندق المنتخب بعد تأكيد تشخيص إصابته.ويستهل منتخب "الألبيسيليستي" حملة الدفاع عن لقبه في المونديال بملاقاة منتخب الجزائر، يوم 17 يونيو/ حزيران، في الجولة الأولى من المجموعة العاشرة، والتي تضم منتخبي والنمسا كذلك، وسيخوض " " مباراتين وديتين ضد هندوراس وآيسلندا على التوالي قبل المعترك المونديالي.لا تقتصر الأزمة على إصابة باليردي، بل تسود حالة من القلق داخل الجهاز الفني بقيادة بشأن جاهزية عدد من النجوم الآخرين، أبرزهم: