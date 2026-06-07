Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن اعتراض 339 مسيرة أوكرانية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

توضيح رسمي حول تأخر دخول اثنين من بعثة المنتخب العراقي إلى شيكاغو

كأس العالم 2026

2026-06-07 | 01:41
توضيح رسمي حول تأخر دخول اثنين من بعثة المنتخب العراقي إلى شيكاغو
1,047 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

كشفت سفارة جمهورية العراق في الولايات المتحدة، اليوم السبت، ملابسات تأخر دخول اثنين من أفراد بعثة المنتخب العراقي لكرة القدم إلى مدينة شيكاغو، مؤكدة متابعتها للملف مع الجهات الأميركية المختصة لتسهيل إجراءات وصول الوفد.

وذكرت السفارة في بيان لها أنها بذلت خلال الأيام الماضية "جهوداً حثيثة" عبر التواصل مع وزارة الخارجية الأميركية والجهات المعنية، وبالتنسيق مع السلطات المختصة في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، من أجل تسهيل وترتيب وصول بعثة المنتخب العراقي المؤلفة من 62 شخصاً.

وأضافت أن جميع أفراد البعثة دخلوا الولايات المتحدة في الخامس من حزيران 2026 بصورة انسيابية، باستثناء شخصين خضعا لإجراءات إضافية لدى سلطات الهجرة الأميركية المختصة.

وأشارت السفارة إلى أنها تابعت الموضوع عن كثب من خلال التواصل المستمر مع الجهات الأميركية المعنية، بهدف الوقوف على تفاصيل الإجراءات والعمل على تسريع استكمالها، مبينة أنه تم استكمال إجراءات دخول أحد الشخصين، فيما تعذر دخول الشخص الآخر لأسباب خاصة مرتبطة بإجراءات الهجرة والأنظمة المعمول بها لدى السلطات المختصة.

كما أكدت السفارة أن إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة تقع بصورة كبيرة ضمن اختصاص سلطات الهجرة الأميركية، بوصفها جهة مستقلة تطبق القوانين والمعايير والإجراءات ذات الصلة على الجميع، ولا تخضع قراراتها لتدخل أي جهة أخرى.

يُذكر أن مصادر مطلعة كشفت يوم أمس عن خضوع مهاجم المنتخب العراقي، أيمن حسين، لإجراءات تدقيق واستجواب لعدة ساعات في مطار شيكاغو قبل السماح له بالدخول، فيما مُنع مصور المنتخب، طلال صلاح، من دخول الولايات المتحدة.
 
من جهة أخرى، دشَّن منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته عقب وصوله إلى ولاية شيكاغو، تحضيراً للمواجهة الودية أمام نظيره الفنزويلي، المقررة إقامتها فجر الأربعاء الموافق العاشر من حزيران الحالي في تمام الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت العاصمة بغداد، وذلك في إطار استعدادات "أسود الرافدين" لخوض نهائيات كأس العالم ضمن مجموعة قوية تضم إلى جانبه كلاً من فرنسا والنرويج والسنغال.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
بينهم رونالدو.. 13 أسطورة لم تتوج بكأس العالم
04:53 | 2026-06-07
"أسود الرافدين" في شيكاغو.. استعدادات أخيرة قبل المونديال وتعزيزات في القائمة
02:01 | 2026-06-07
ألمانيا تهزم أمريكا استعدادا لمونديال 2026
17:14 | 2026-06-06
المنافسة مفتوحة.. أقوى المرشحين للفوز بلقب هداف كأس العالم 2026
16:38 | 2026-06-06
استدعاء لاعب جديد لصفوف المنتخب العراقي المشارك في المونديال
15:33 | 2026-06-06
نجم إسبانيا يتوقع طرفي نهائي مونديال 2026
14:10 | 2026-06-06
&quot;مع شراء الخدمة&quot;.. مقترح جديد يخص سن التقاعد
19.73%
11:55 | 2026-06-06
"مع شراء الخدمة".. مقترح جديد يخص سن التقاعد
11:55 | 2026-06-06
استعدوا للغبار والأمطار.. طقس العراق خلال الأيام المقبلة
17.18%
03:32 | 2026-06-06
استعدوا للغبار والأمطار.. طقس العراق خلال الأيام المقبلة
03:32 | 2026-06-06
احتجز 7 ساعات وسُحب هاتفه.. تفاصيل ما حدث لأيمن حسين في مطار شيكاغو
16.35%
05:10 | 2026-06-06
احتجز 7 ساعات وسُحب هاتفه.. تفاصيل ما حدث لأيمن حسين في مطار شيكاغو
05:10 | 2026-06-06
دموع في معسكر الأرجنتين.. الإصابات تضرب &quot;التانغو&quot; قبل انطلاق المونديال
16.16%
07:23 | 2026-06-06
دموع في معسكر الأرجنتين.. الإصابات تضرب "التانغو" قبل انطلاق المونديال
07:23 | 2026-06-06
بعد 3 نبوءات صائبة.. &quot;عراف المونديال&quot; يتوقع بطل نسخة 2026
15.82%
05:21 | 2026-06-06
بعد 3 نبوءات صائبة.. "عراف المونديال" يتوقع بطل نسخة 2026
05:21 | 2026-06-06
انخفاض كبير في أسعار الذهب بالأسواق العراقية اليوم
14.77%
06:27 | 2026-06-06
انخفاض كبير في أسعار الذهب بالأسواق العراقية اليوم
06:27 | 2026-06-06
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

خلال تأجير مزرعة في أبو غريب.. أحد الناجين يروي لـ"السومرية" تفاصيل هجوم مسلح استهدف صحفيين وإعلاميين
Play
خلال تأجير مزرعة في أبو غريب.. أحد الناجين يروي لـ"السومرية" تفاصيل هجوم مسلح استهدف صحفيين وإعلاميين
10:41 | 2026-06-06
شهادات جديدة من داخل مصفى بيجي.. صفقات وشبهات وسرقات تفوق سرقة القرن
Play
شهادات جديدة من داخل مصفى بيجي.. صفقات وشبهات وسرقات تفوق سرقة القرن
04:24 | 2026-06-06
كؤوس اختفت أو انسرقت بطريقة غريبة!
Play
كؤوس اختفت أو انسرقت بطريقة غريبة!
07:32 | 2026-06-05
لجنة حصر السلاح تتسلم قوائم المقاتلين والأسلحة التابعة لسرايا السلام
Play
لجنة حصر السلاح تتسلم قوائم المقاتلين والأسلحة التابعة لسرايا السلام
06:06 | 2026-06-05
العشرات يتظاهرون بسبب "الكهرباء" في البصرة
Play
العشرات يتظاهرون بسبب "الكهرباء" في البصرة
17:28 | 2026-06-04
إخماد حريق كبير في مخزن للمواد الاحتياطية في الفلوجة (فيديو)
Play
إخماد حريق كبير في مخزن للمواد الاحتياطية في الفلوجة (فيديو)
07:20 | 2026-06-04
مع حلول الصيف.. شبح انقطاع الكهرباء يخيّم على كربلاء مجددًا
Play
مع حلول الصيف.. شبح انقطاع الكهرباء يخيّم على كربلاء مجددًا
04:30 | 2026-06-04
سرايا السلام تسلم ملفها إلى القوات الأمنية في مقر قيادة عمليات سامراء
Play
سرايا السلام تسلم ملفها إلى القوات الأمنية في مقر قيادة عمليات سامراء
03:31 | 2026-06-04
بغداد بلا وقود.. والجهات النفطية تَعِد بالحل مطلع الأسبوع
Play
بغداد بلا وقود.. والجهات النفطية تَعِد بالحل مطلع الأسبوع
03:28 | 2026-06-04
انفجار سفينة أجنبية في المياه الإقليمية العراقية
Play
انفجار سفينة أجنبية في المياه الإقليمية العراقية
01:00 | 2026-06-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.