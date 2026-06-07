توضيح رسمي حول تأخر دخول اثنين من بعثة المنتخب العراقي إلى شيكاغو

تود لدى الإيضاح بأنها بذلت جهوداً حثيثة خلال الأيام الماضية، من خلال التواصل الدؤوب مع ، والجهات المعنية وبالتنسيق مع السلطات المختصة في ولاية شيكاغو، من أجل تسهيل وترتيب وصول بعثة المنتخب العراقي لكرة القدم المؤلفة من (62) شخصا — – واشنطن| Iraqi Embassy in Washington (@IraqinUSA) June 6, 2026

وذكرت السفارة في بيان لها أنها بذلت خلال الأيام الماضية "جهوداً حثيثة" عبر التواصل مع الأميركية والجهات المعنية، وبالتنسيق مع السلطات المختصة في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، من أجل تسهيل وترتيب وصول بعثة المنتخب العراقي المؤلفة من 62 شخصاً.وأضافت أن جميع أفراد البعثة دخلوا في الخامس من حزيران 2026 بصورة انسيابية، باستثناء شخصين خضعا لإجراءات إضافية لدى سلطات الهجرة الأميركية المختصة.وأشارت السفارة إلى أنها تابعت الموضوع عن كثب من خلال التواصل المستمر مع الجهات الأميركية المعنية، بهدف الوقوف على تفاصيل الإجراءات والعمل على تسريع استكمالها، مبينة أنه تم استكمال إجراءات دخول أحد الشخصين، فيما تعذر دخول الشخص الآخر لأسباب خاصة مرتبطة بإجراءات الهجرة والأنظمة المعمول بها لدى السلطات المختصة.كما أكدت السفارة أن إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة تقع بصورة كبيرة ضمن اختصاص سلطات الهجرة الأميركية، بوصفها جهة مستقلة تطبق القوانين والمعايير والإجراءات ذات الصلة على الجميع، ولا تخضع قراراتها لتدخل أي جهة أخرى.يُذكر أن مصادر مطلعة كشفت يوم أمس عن خضوع مهاجم المنتخب العراقي، ، لإجراءات تدقيق واستجواب لعدة ساعات في مطار شيكاغو قبل السماح له بالدخول، فيما مُنع مصور المنتخب، ، من دخول الولايات المتحدة.