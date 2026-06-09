مورينيو يطالب إدارة ريال مدريد بـ3 صفقات عاجلة

وبحسب صحيفة "آس"، يُنظر في اسمين: المدافع الكرواتي غفارديول من ، وهي صفقة نشرتها الصحيفة لأول مرة قبل أسبوعين، والمدافع الإيطالي كالافيوري من آرسنال بقيادة .يُقدّر قدرة كلا اللاعبين على اللعب أيضًا في مركز قلب الدفاع؛ إذ يريد المدرب دفاعًا قادرًا على التحول بسهولة من قلبَي دفاع إلى ثلاثة خلال المباراة.علاوة على ذلك، يعتقد أن ظهيري اليمين الحاليين (ألكسندر أرلوند و دومفريس) يميلان كثيرًا إلى الهجوم، لهذا السبب، يريد أن يتمتع الظهيران الأيسران بطابع دفاعي أكبر للحفاظ على توازن الفريق؛ إذ يُعدّ المتوازن والمتكامل في جميع المراكز أحد الأهداف الرئيسية لمورينيو.وفي كلتا الحالتين، يلتزم بالتفاوض، حيث يمتلك غفارديول عقدًا مع سيتي حتى عام 2028، وقد فقد مكانه في تشكيلة خلال الأشهر الأخيرة، ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى الإصابات.المرشح الآخر هو كالافيوري، الظهير الأيسر لنادي آرسنال والمنتخب الإيطالي، ينتهي عقد المدافع الإيطالي في عام 2029، وتبلغ قيمته السوقية 55 مليون يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.