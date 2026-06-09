مورينيو يطالب إدارة ريال مدريد بـ3 صفقات عاجلة

استبعاد الزلزولي ونايف أكرد.. المغرب يتلقى ضربتين موجعتين قبيل كأس العالم
09:30 | 2026-06-11
القيمة السوقية للمنتخبات العربية المشاركة في مونديال 2026
09:03 | 2026-06-11
مشاهدة مجانية.. إليك ترددات القنوات الناقلة لحفل افتتاح كأس العالم 2026
08:34 | 2026-06-11
لأول مرة في التاريخ.. ثلاث حفلات افتتاح لنسخة مونديالية واحدة
08:18 | 2026-06-11
برشلونة يطرد تشافي من مباريات أساطير النادي
06:35 | 2026-06-11
48 منتخبا وثلاث دول.. المونديال التاريخي ينطلق اليوم بمواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا
03:45 | 2026-06-11