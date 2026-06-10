رغم الخسارة أمام فنزويلا.. مدرب العراق يحدد "مكسباً وحيداً" قبل انطلاق المونديال

وبانتهاء مباراة اليوم أمام فنزويلا، اختتم المنتخب العراقي تحضيراته لكأس العالم، إذ سيتجه إلى مقر إقامته في مدينة ليبدأ رحلته المونديالية في المجموعة التاسعة التي تضم منتخبات من العيار الثقيل، مثل فرنسا والنرويج والسنغال وصيف أفريقيا.وقال في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "بالنسبة لي كانت مباراة مثالية. كما قلت سابقاً، تعرضنا للعقاب بسبب أخطائنا. في مباريات أخرى قد نتعرض للعقاب أيضاً، وهذا ما حدث اليوم. لكن الأهم أن جميع اللاعبين خرجوا من المباراة بحالة بدنية جيدة ومن دون أي إصابات، وهذا أمر مثالي بالنسبة لنا".وأضاف: "بكل تأكيد، حصلنا على ما كنا نحتاجه من هذه المباراة. كان مصدر قلقي الأكبر هو فقدان أي لاعب بسبب الإصابة قبل فترة من ، ولهذا السبب أجريت تغييرات كاملة على التشكيلة. من الجيد أننا منحنا الفرصة لجميع اللاعبين وتم تقسيم الجهد فيما بينهم، ونجحنا في هذا الأمر".وتابع: "في الشوط الأول لم أشرك أي لاعب من الذين بدؤوا مباراة إسبانيا، وأبقيت اللاعبين الآخرين الذين شاركوا لمدة 45 أو 30 دقيقة أمام إسبانيا ليخوضوا نحو 60 دقيقة في هذه المباراة. أنا سعيد بما قدمه اللاعبون، وبشكل عام أعتقد أنهم أدوا بصورة جيدة جداً، باستثناء الأخطاء التي تسببت في استقبالنا للأهداف".ودخل غراهام أرنولد المباراة بأسلوب لعب (4-4-2)، حيث أشرك في حراسة المرمى، ولعب بكل من حسين علي ومناف يونس وريبين سولاقا وأحمد مكنزي في خط الدفاع، بينما ضم خط الوسط أيمار شير وكيفن وأحمد قاسم وإبراهيم بايش.وعلى مستوى خط الهجوم، اعتمد المدرب على الثنائي وعلي ، قبل أن يستبدلهما بإشراك كل من "ميمي" وعلي يوسف، الذي تعرض لاحقاً للطرد في الدقيقة 72، ليكمل العراق المباراة منقوصاً.