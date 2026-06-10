بينهم كامافينغا.. مورينيو يختار قائمة الراحلين عن ريال مدريد

وقد راهن الرئيس، الذي فاز مؤخراً في الانتخابات، على «االسبيشال ون»، الذي سبق له أن عمل معه على مقاعد البدلاء قبل 13 عاماً وظل على علاقة ممتازة معه منذ ذلك الحين.وستقع على عاتق مهمة إنهاء هيمنة برشلونة المحلية والعودة للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.ولكن قبل الشراء، سيكون من الضروري البيع. وهناك يقين بأن المدرب البرتغالي لا يرغب في وجود العديد من اللاعبين الموجودين حالياً في ضمن تشكيلته للموسم المقبل.ولهذا السبب، يُقال إنه أعد قائمة باللاعبين الذين سيتم التخلي عنهم،وهم لاعبون زائدون عن الحاجة وجاهزون للطرح في سوق الانتقالات. وفقاً لـ El Desmarque، فإن اللاعبين الذين سيستبعدهم هم ماتانتونو، وفران ، وراؤول أسينسيو، وداني سيبايوس، وإدواردو كامافينجا، ورودريجو.وتأتي رغبة مورينيو في رحيل ، استمرارًا لما حدث الموسم المنصرم من تهميش للاعب ومحاولة التخلص منه، بينما ستمثل إمكانية مغادرة ماتانتونو مفاجأة من العيار الثقيل، لأن اللاعب انضم للنادي منذ عام واحد فقط بعد منافسة شرسة مع .