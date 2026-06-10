"زلزال" في مكاتب برشلونة.. عرض سعودي "جنوني" يهدد بقاء رافينيا!

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عاودت الأندية اهتمامها بمهاجم برشلونة وهذه المرة بعرض جنوني لا يمكن رفضه، ما تسبب في بمكاتب في الساعات الأخيرة.





في برشلونة بسبب رافينيا

أبدى والنصر استعدادهما لوضع عرض رسمي فوري على طاولة برشلونة من أجل رافينيا، يتضمن مبلغ 80 مليون يورو قيمة الصفقة، فضلًا عن مغريات مالية للاعب نفسه أبرزها مضاعفة راتبه الحالي 4 مرات.



وأثارت القضية ردود أفعال في الصحافة المقربة من برشلونة، حيث قالت شبكة (El Nacional) إن الأندية تتصرف بجنون، وإن العرض المقترح هز أركان ، وقد يخلط خططه للموسم المقبل.



فليك أمّن بقاء رافينيا في 2024

في سوق الانتقالات الصيفية 2024 كان رافينيا على وشك مغادرة إلى أحد أندية ، لكن اجتماعا وديا مع المدرب الجديد -آنذاك- جعله يعدل عن رأيه، ويقرر تمديد بقاءه في جنبات (كامب نو).



وقال اللاعب: "العرض السعودي لم يكن ليؤمّن حياتي فقط، بل حياة عائلتي وأبنائي من الناحية المالية لسنوات، لقد فكرت بالفعل في المغادرة من أجل تأمين مستقبل أسرتي، لكن فليك أقنعني بالبقاء". رافينيا لشبكة (ESPN). من المعلوم الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تسعى منذ سنوات للتعاقد مع رافينيا، وقدد تجددت المفاوضات مؤخرًا بعرض خرافي حسب يومية (Mundo Deportivo).أبدى والنصر استعدادهما لوضع عرض رسمي فوري على طاولة برشلونة من أجل رافينيا، يتضمن مبلغ 80 مليون يورو قيمة الصفقة، فضلًا عن مغريات مالية للاعب نفسه أبرزها مضاعفة راتبه الحالي 4 مرات.وأثارت القضية ردود أفعال في الصحافة المقربة من برشلونة، حيث قالت شبكة (El Nacional) إن الأندية تتصرف بجنون، وإن العرض المقترح هز أركان ، وقد يخلط خططه للموسم المقبل.في سوق الانتقالات الصيفية 2024 كان رافينيا على وشك مغادرة إلى أحد أندية ، لكن اجتماعا وديا مع المدرب الجديد -آنذاك- جعله يعدل عن رأيه، ويقرر تمديد بقاءه في جنبات (كامب نو).وقال اللاعب: "العرض السعودي لم يكن ليؤمّن حياتي فقط، بل حياة عائلتي وأبنائي من الناحية المالية لسنوات، لقد فكرت بالفعل في المغادرة من أجل تأمين مستقبل أسرتي، لكن فليك أقنعني بالبقاء". رافينيا لشبكة (ESPN).

صفقة إستراتيجية للأندية السعودية

بخلاف الصفقات العالمية المعتادة للاعبين يشارف أغلبهم عن نهاية مسيرته مثل وبنزيما ونيمار وآخرون، تمثل صفقة رافينيا تحولًا إستراتيجيًا للأندية السعودية، فهو نجم دولي يمر بذروة مسيرته، ولم يتخط حاجز الـ30 بعد.



كان دياز قد انضم للبلوغرانا صيف 2022 من ليدز مقابل 58 مليون يورو، وأصبح في فترة وجيزة أحد أهم اللاعبين في تاريخ النادي الحديث، ولعب دورًا محوريًا في نجاحاته، حيث حصد معه 6 بطولات، أبرزها 3 ألقاب في .