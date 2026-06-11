تعويض "تاريخي" للحكم عمر أرتان بعد منعه من المونديال

وكان ، الذي اختير في عام 2025 كأفضل حكم في قارة أفريقيا، قد مُنع من دخول السبت بعد وصوله إلى مطار الدولي، وذلك بعدما أصبح أول صومالي في التاريخ يتم اختياره لإدارة مباريات .وجاء استبعاد أرتان لأسباب أمنية وفقا للسلطات الأمريكية، ليؤكد " " لاحقا أنه لن يكون ضمن قائمة الحكام المشاركين في مونديال العام الحالي، والذي ينطلق الخميس.تم اختيار أرتان لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي المقررة بين الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، ليصبح أول صومالي يدير مباراة أوروبية.وأعلن "يويفا"، الخميس، أن تعيينه لإدارة مباراة كأس السوبر جاء عقب مناقشات مع للعبة "كاف"، وفي إطار اتفاقية تعاون جرى توقيعها مؤخرا بين الاتحادين.وتجمع المباراة المقررة يوم 12 أغسطس/ آب في سالزبورغ بين الفائز بدوري أبطال أوروبا وأستون فيلا الفائز بالدوري الأوروبي.كال السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس (يويفا)، المديح بالحكم الصومالي، واصفا إياه بأنه "حكم شاب ومتميز، لكنه يتمتع بخبرة كبيرة، وقد أثبت كفاءته في أعلى مستويات المنافسات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم".وأضاف: "كرة القدم وُجدت لتقريب الناس من بعضهم البعض، واليويفا يريد أن يُظهر احترامه لعمر أرتان ولمهاراته التحكيمية الاستثنائية التي أهلته لنيل هذا التكليف المرموق".