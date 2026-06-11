منها العراق.. حملة عالمية واسعة لحماية حقوق بث مباريات كأس العالم 2026

وبحسب المعلومات، تتضمن الإجراءات مراقبة وإيقاف وسائل البث غير الشرعي، بما في ذلك ما يُعرف بـ”الصناديق السوداء” وخدماتوتطبيقات IPTV، عبر تتبع مصادرها واتخاذ إجراءات فورية لإيقافها.وأشارت المصادر إلى أن فرقاً متخصصة من دول عدة تشارك في هذه الحملة، من بينها فرق عراقية، مؤكدة أن عمليات الإيقاف بدأت منذ يوم أمس، وأسفرت عن تعطيل عدد من أبرز تطبيقات IPTV المستخدمة داخل .وأضافت المصادر أن والاتصالات تستعد لإصدار ملحق خاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، يتضمن إجراءات تنفيذية وتقنية تهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية الرقمية، بما في ذلك الحد من خدمات البث غير المرخصة.وتنطلق 2026، اليوم الخميس، في كل من والولايات المتحدة وكندا، بمشاركة 48 منتخباً. ويخوض المنتخب العراقي أولى مبارياته في البطولة يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 حزيران، عند الساعة الواحدة فجراً، أمام منتخب ضمن منافسات المجموعة التاسعة (I).وفي سياق متصل، أطلقت مجموعة من شركات تزويد في العراق، من بينها شركة “الوطني” التابعة لـ”إيرثلنك”، عروضاً تتيح للمشتركين متابعة مباريات عبر التطبيقات الرسمية الحاصلة على حقوق البث، من دون فرض رسوم إضافية