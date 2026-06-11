رسمياً.. مورينيو مدربا لريال مدريد حتى 2029

وقال النادي في بيان رسمي: "اجتمع ، اليوم الخميس 11 حزيران، برئاسة ، ووافق على تعيين مدربًا للفريق الأول لمدة 3 مواسم، حتى 30 حزيران 2029".وأضاف البيان أن سينضم رسميًا إلى تموز المقبل، وهو موعد انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.ومن المنتظر أن يبدأ المدرب مهامه الفنية مع الفريق فور انطلاق التحضيرات، استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.وسبق لمورينيو أن تولى قيادة ريال مدريد خلال الفترة من 2010 حتى 2013، في واحدة من أكثر المراحل إثارة للجدل في تاريخ النادي الحديث.