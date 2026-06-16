التشكيلة المتوقعة لمنتخبنا الوطني في مباراته أمام نظيره النرويجي.. اليكم القنوات الناقلة

وتُعد المجموعة التاسعة واحدة من أقوى مجموعات البطولة، إذ تضم إلى جانب والنرويج منتخبي والسنغال، ما ينذر بصراع محتدم ومنافسة شرسة على بطاقات التأهل إلى الدور التالي، في ظل تقارب المستويات والطموحات الكبيرة للمنتخبات الأربعة.ويخوض المنتخب العراقي مشاركته الثانية في نهائيات ، بعدما سبق له الظهور للمرة الأولى في نسخة عام 1986.وخلال مشاركته السابقة، خاض " " ثلاث مباريات، تعرض خلالها لثلاث هزائم متتالية، دون أن ينجح في تحقيق أي فوز أو تعادل.وسجل المنتخب العراقي هدفًا واحدًا فقط، بينما استقبلت شباكه أربعة أهداف، ليغادر البطولة من دور المجموعات.فيما عاد المنتخب النرويجي إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب طويل، مسجلًا مشاركته الخامسة في تاريخه بعد ظهوره في نسخ أعوام 1938 و1994 و1998 و2026.وخلال مشاركاته السابقة في المونديال، خاض المنتخب النرويجي ثماني مباريات، حقق خلالها انتصارين، مقابل ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم.كما تمكن المنتخب النرويجي من تسجيل سبعة أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، فيما استقبلت شباكه أهداف، ليملك سجلًا أفضل نسبيًا مقارنة بالمنتخب العراقي، الأمر الذي يمنحه أفضلية تاريخية قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.القنوات الناقلة للمباراةوتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق مباريات كأس العالم 2026، وسوف يتم بث مباراة العراق والنرويج في كأس العالم 2026 عبر 2 beIN SPORTS MAX.ويمكن مشاهدة اللقاء أيضًا عبر قناة beIN SPORTS MAX 4 بتعليق عربي، أما التعليق الإنجليزي متاح على beIN SPORTS MAX 5 والفرنسي عبر beIN SPORTS MAX 6.كما يمكن مشاهدة مباراة العراق والنرويج في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".من معلق مباراة؟وأسندت شبكة بي إن سبورتس إلى المعلق ، مهمة التعليق على مباراة العراق والنرويج في كأس العالم 2026 عبر beIN SPORTS MAX 2.أما عبر قناة beIN SPORTS MAX 4 فتأتي المباراة بتعليق .وموعد المباراة هو يوم غد الأربعاء 17 حزيران 2026، على ملعب ، حيث تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة فجرا (01:00) بتوقيت .