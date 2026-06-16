ريال مدريد يحسم مستقبل أنطونيو روديغر

وكان عقد روديغر الحالي ينتهي في 30 يونيو لكن النادي لم يعلن رحيله كما فعل مع قائده المخضرم والنمسوي ألابا ما أوضح منذ البداية رغبة الإدارة في الإبقاء عليه.ووفقا للصحفي فقد انتهت المفاوضات بين الطرفين بالاتفاق على تمديد العقد لموسم إضافي بما يتماشى مع سياسة الخاصة باللاعبين الذين تجاوزوا سن الثلاثين حيث يمنحهم النادي عادة عقودا لمدة سنة واحدة فقط.ويعد روديغر من الركائز الأساسية في تشكيل حيث قدم مستويات مميزة منذ انضمامه إلى الفريق وأسهم في تحقيق العديد من النجاحات المحلية والقارية ما دفع إلى تأمين استمراره بعقد جديد يمتد حتى صيف 2027.وانضم روديغر إلى ريال مدريد في 2022 قادما من ولعب دورا محوريا في نجاحات الفريق حيث خاض 182 مباراة وساهم في فوز النادي بـ 8 ألقاب أبرزها ثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا في موسم 2023-2024.