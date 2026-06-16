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ريال مدريد يحسم مستقبل أنطونيو روديغر

رياضة

2026-06-16 | 06:07
ريال مدريد يحسم مستقبل أنطونيو روديغر
324 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

توصل نادي ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق مع المدافع الألماني أنطونيو روديغر لتجديد عقده لمدة عام إضافي حتى صيف 2027.



وكان عقد روديغر الحالي ينتهي في 30 يونيو لكن النادي لم يعلن رحيله كما فعل مع قائده المخضرم داني كارفخال والنمسوي دافيد ألابا ما أوضح منذ البداية رغبة الإدارة في الإبقاء عليه.

ووفقا للصحفي رامون ألفاريز فقد انتهت المفاوضات بين الطرفين بالاتفاق على تمديد العقد لموسم إضافي بما يتماشى مع سياسة ريال مدريد الخاصة باللاعبين الذين تجاوزوا سن الثلاثين حيث يمنحهم النادي عادة عقودا لمدة سنة واحدة فقط.

ويعد روديغر من الركائز الأساسية في تشكيل ريال مدريد حيث قدم مستويات مميزة منذ انضمامه إلى الفريق وأسهم في تحقيق العديد من النجاحات المحلية والقارية ما دفع إدارة النادي إلى تأمين استمراره بعقد جديد يمتد حتى صيف 2027.

وانضم روديغر إلى ريال مدريد في 2022 قادما من تشيلسي ولعب دورا محوريا في نجاحات الفريق حيث خاض 182 مباراة وساهم في فوز النادي بـ 8 ألقاب أبرزها ثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا في موسم 2023-2024.
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