رونالدو يرد على منتقديه بصورة تختصر مسيرته التاريخية

وجاءت هذه الرسالة في أعقاب موجة من الانتقادات الحادة التي طالت بعد ظهوره الأول في المونديال؛ إذ وُصف أداؤه بـ"الأنانية" و"الفردية".وقدم أداءً متذبذبًا في مستهل مشاركته السادسة بكأس العالم أمام منتخب جمهورية الديمقراطية، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1؛ ما أعاد إشعال الجدل حول مدى أهميته للمنتخب في سن الـ41.وزاد من حدة الجدل تصريحات زميله جواو نيفيز، التي أثارت ردود فعل واسعة، حين قال: "نحن ندرك تمامًا ما قدمه لمنتخبنا الوطني، لكن في الوقت الحالي نراه، ويرى نفسه أيضًا، كأي زميل آخر جاء للمساعدة. إنه لا يختلف عن البقية، وسيسهم تمامًا كما يفعل الجميع".لكن رونالدو نشر عبر خاصية "الستوري" على منصة "إنستغرام" صورة أرفقها بعبارة: "ركز فقط على ما يمكنك التحكم فيه"، في رسالة اعتبرها متابعون ردًا مباشرًا على الانتقادات التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.