بالصور.. منتخبنا الوطني يستعد لمباراة فرنسا

– رياضة

استأنف ، تدريباته استعدادًا لمواجهةِ المنتخبِ الفرنسيّ.

وتظهر الصور ادناه استئناف تدريباته في فيلادلفيا استعدادًا لمواجهةِ نظيره الفرنسيّ الاثنين المقبل ضمن منافساتِ كأسِ العالم.

