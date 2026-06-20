صفقة برشلونة الجديدة توازي قيمة 4 لاعبين في ريال مدريد

ووفقاً للأرقام التي أكدتها تقارير إعلامية متعددة، فقد أنفق برشلونة 80 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي غوردون، وهي صفقة النادي الوحيدة حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي الحالي.في المقابل، دعم صفوفه بـ4 لاعبين، هم مقابل 20 مليون يورو، ومارك كوكوريلا مقابل 60 مليون يورو، بينما ضم وبرناردو سيلفا في صفقتي انتقال حر دون مقابل.وبذلك، بلغت القيمة الإجمالية لصفقات 80 مليون يورو أيضاً، وهو الرقم نفسه الذي دفعه برشلونة تقريباً للتعاقد مع لاعب واحد فقط.واعلن ريال مدريد في وقت سابق عن ضم الثلاثي كوكوريلا وسيلفا وكوناتي، بينما من المنتظر أن يعلن عن التعاقد مع دومفريس خلال أيام.