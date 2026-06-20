تفاصيل مواجهة العراق والديوك في لينكولن فاينانشال

وتعرض المنتخب العراقي لخسارة في الجولة الأولى أمام برباعية نظيفة، ويحاول استعادة حظوظه في التأهل بمباراة قوية أمام .أما الديوك، فحققوا الانتصار على السنغال 3-1 ليسيروا في خطى طيبة نحو إعادة اللقب بعد نسخة 2018.وتُقام النسخة الحالية من للمرة الأولى في تاريخ البطولة بنظام الاستضافة المشتركة، حيث تستضيفها وكندا والمكسيك.متى موعد مباراة القادمة ضد فرنسا في كأس العالم 2026؟موعد مباراة العراق القادمة ضد فرنسا في كأس العالم 2026، هو يوم الثلاثاء 23 حزيران 2026، على استاد فاينانشال.وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام منتصف الليل (00:00) بتوقيت والعراق، الواحدة بعد منتصف الليل (01:00) بتوقيت الإمارات.ما القنوات الناقلة لمباراة العراق القادمة ضد فرنسا في كأس العالم 2026؟وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق مباريات كأس العالم 2026، وسوف يتم بث مباراة العراق القادمة ضد فرنسا في كأس العالم 2026 عبر 1 beIN SPORTS MAX.ويمكن مشاهدة اللقاء أيضًا عبر قناة beIN SPORTS MAX 2 بتعليق عربي، أما التعليق الإنجليزي متاح على beIN SPORTS MAX 5 والفرنسي عبر beIN SPORTS MAX 6.كيف تشاهد البث المباشر لمباراة العراق القادمة ضد فرنسا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟يمكن مشاهدة مباراة العراق القادمة ضد فرنسا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".