بينها ألمانيا واليابان.. مواعيد مباريات مونديال 2026 والقنوات الناقلة اليوم

وتنطلق مباريات السبت بمواجهة تجمع بين المنتخب الهولندي ونظيره السويدي
، في لقاء يسعى خلاله كل منتخب لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التأهل.
وفي المباراة الثانية، يلتقي المنتخب الألماني مع منتخب كوت ديفوار، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للطرفين، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة.
وتُستكمل الجولة فجر الأحد، حيث يواجه منتخب الإكوادور نظيره كوراساو، بينما تختتم المباريات بمواجهة مرتقبة تجمع بين المنتخب التونسي
ونظيره الياباني .
وتحظى مواجهة تونس
واليابان باهتمام خاص من الجماهير العربية، إذ يتطلع نسور قرطاج
إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصهم في مواصلة المشوار بالمونديال، أمام منافس يُعد من أبرز منتخبات القارة الآسيوية.
مواعيد مباريات اليوم السبت 20 يونيو 2026 والقنوات الناقلة بتوقيت العاصمة بغداد
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هولندا ضد السويد، الساعة 8:00 مساءً، وتُذاع عبر قنوات "beIN Sports Max 1 وbeIN Sports Max 3".
ألمانيا
ضد كوت ديفوار، الساعة 11:00 مساءً، وتُذاع عبر قنوات "beIN Sports Max 2 وbeIN Sports Max 4".
إكوادور ضد كوراساو، الساعة 3:00 فجر الأحد، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports Max 1".
تونس ضد اليابان
، الساعة 7:00 صباح الأحد، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports Max 2".