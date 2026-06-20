قبيل مواجهة السعودية.. تاريخ آسيوي يُقلق “الماتادور” الاسباني

وتُظهر الإحصاءات أن المنتخب الإسباني خاض 7 مباريات سابقة أمام منتخبات آسيوية في تاريخ مشاركاته بالمونديال، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل مرتين مقابل خسارة واحدة.وبدأت تلك المواجهات في مونديال 1990 بالفوز على 3-1، قبل أن يتعادل معها مرتين في نسختي 1994 و2002، فيما تفوق على 1-0 في مونديال 2006، وعلى 1-0 في 2018، بينما تلقى خسارة أمام 1-2 في نسخة 2022.وتكتسب مواجهة السعودية أهمية خاصة، في ظل سعي إسبانيا لتحقيق أول فوز لها في البطولة، مقابل دخول “الأخضر” اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد نتائجه الأخيرة، ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.