قبيل مواجهة السعودية.. تاريخ آسيوي يُقلق “الماتادور” الاسباني

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بينها ألمانيا واليابان.. مواعيد مباريات مونديال 2026 والقنوات الناقلة اليوم
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أزمات وفوضى داخل معسكر منتخب السنغال.. ما القصة؟
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