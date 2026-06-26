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مدرب السنغال بشان مواجهة منتخبنا الوطني: مصيرية للجانبين

رياضة

2026-06-26 | 03:24
مدرب السنغال بشان مواجهة منتخبنا الوطني: مصيرية للجانبين
291 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
شدد المدير الفني لمنتخب السنغال بابي ثياو، على أن مواجهة فريقه المرتقبة مع منتخبنا الوطني، ستكون مصيرية لكلا المنتخبين، مؤكداً أنه سيسعى لحصد النقاط الثلاث والظفر بورقة الترشح لدور الـ32 في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويوجد منتخب السنغال، الذي يلعب في المونديال للمرة الرابعة، في المركز الثالث بترتيب المجموعة التاسعة بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته 1 - 3 أمام فرنسا و2 - 3 أمام النرويج، في أول مباراتين له بالنسخة الحالية.
وينطبق الأمر ذاته على منتخب العراق، الذي يشارك للمرة الثانية في كأس العالم، حيث يحتل المركز الرابع بلا رصيد، متأخراً بفارق الأهداف عن منتخب السنغال، عقب خسارته 1 - 4 أمام النرويج، وصفر - 3 أمام فرنسا في أول جولتين.
ويأمل كلا المنتخبين في حصد النقاط الثلاث خلال المباراة التي تجري بينهما مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، من أجل اقتناص المركز الثالث، ومن ثم الحفاظ على آمالهما في التأهل إلى دور الـ32 في البطولة، ضمن أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12 بالدور الأول.
وقال ثياو خلال مؤتمر صحافي، إن "الخسارة كانت موجعة أمام النرويج في الجولة الماضية، لكنها ستمنح لاعبيه دافعاً أكبر للبحث عن الانتصار أمام العراق"، موضحاً أن "المدافع خاليدو كوليبالي جاهز للمشاركة، فيما يفتقد الفريق خدمات حارس مرماه إدوارد ميندي بداعي الإصابة".
وأضاف المدرب السنغالي أن "المباراة ستكون بمثابة نهائي مبكر، عقب خسارة الفريقين في أول جولتين"، مؤكداً أن "الاستمرار في البطولة يتطلب تحقيق الفوز".
وأشار ثياو إلى أن المنتخب العراقي يتمتع بانضباط فني وتكتيكي، وبإمكانه أن يشكل خطورة على فريقه، لا سيما على الصعيد الهجومي".
وكشف مدرب السنغال في نهاية حديثه، أن "الجميع تفاجأ بنتائج فريقه في المباراتين السابقتين رغم دخول الفريق البطولة بصفته بطلاً لأفريقيا وأحد المرشحين للمنافسة على اللقب".
ويحلم منتخب السنغال في اجتياز مرحلة المجموعات للمرة الثالثة في كأس العالم، بعدما سبق أن تأهل لدور الثمانية في ظهوره الأول بالمونديال عام 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، ودور الـ16 في النسخة الماضية بقطر عام 2022.
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