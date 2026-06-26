تشكيلة العراق المتوقعة أمام السنغال في مباراته اليوم

وتقام المباراة يوم الجمعة، على ملعب "بي إم أو فيلد" بمدينة تورونتو الكندية، وتنطلق عند الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.
ويخوض منتخب العراق
اللقاء من دون أي نقطة، بعدما خسر أمام النرويج
(4-1) ثم فرنسا (3-0).
ويعيش المنتخب السنغالي
الوضع نفسه، إذ سقط أمام فرنسا (3-1) ثم النرويج (3-2)، ليخرج المنتخبان من سباق التأهل قبل مواجهتهما الأخيرة في دور المجموعات.
تشكيلة العراق المتوقعة أمام السنغال.. تغييرات مرتقبة
في حراسة المرمى، من المتوقع أن يمنح غراهام أرنولد
الفرصة الكاملة للحارس الثالث فهد طالب
، بعدما سبق أن منح الفرصة للثنائي جلال حسن
وأحمد باسل في مباراتي النرويج وفرنسا، بالتالي سيمنح الفرصة هذه المرة لفهد طالب كي يسجل حضوره في المونديال لأول مرة كما فعل زملاؤه.
وفي الدفاع، يرتقب ألا يجري غراهام أرنولد أي تغييرات على الخط الخلفي، خصوصا أن اللاعب حسين علي قدم مستويات كبيرة أمام فرنسا في مركز الظهير الأيمن، وكذلك الحال بالنسبة إلى ميرخاس دوسكي وآكام هاشم، اللذين يقدمان مستويات ثابتة، كما سيجدد الثقة بالمدافع زيد تحسين
بعد خطئه أمام فرنسا.
وحسب المصادر، فإن تشكيلة العراق المتوقعة أمام السنغال في كأس العالم
2026 ستشهد عدة تعديلات في خط الوسط، أبرزها منح إيمار شير فرصة المشاركة أساسيًّا إلى جانب أمير العماري
، مع احتمال آخر يتمثل في الدفع بالثنائي إيمار شير وزيدان إقبال منذ البداية.
كما ينتظر أن يعود علي جاسم
إلى الجناح الأيسر بعد غيابه عن المباراة الماضية، فيما يحافظ إبراهيم بايش
على مكانه في الجناح الأيمن.
وفي خط الهجوم، لن تكون هناك مفاجآت، إذ أصبح أيمن حسين
جاهزا للعب المباراة، بعدما خاض الحصة التدريبية كاملة يوم أمس من دون مشكلات بدنية، فيما سيحضر معه علي الحمادي
منذ البداية، على أن يمنح أرنولد الفرصة للاعب علي يوسف
للعب أيضا، بعد تأكيد غياب مهند علي
بسبب الإصابة.
وكان مدرب العراق غراهام أرنولد قد أكد في المؤتمر الصحفي يوم أمس أنه يسعى إلى تحقيق الفوز على السنغال، مؤكدا أن اللاعبين يمتلكون حماسا كبيرا للظفر بنقاط المباراة، التي ربما تكون الأخيرة للعراق في كأس العالم، وأيضا للمدرب مع الأسود.