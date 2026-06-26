تشكيلة العراق المتوقعة أمام السنغال في مباراته اليوم

وتقام المباراة يوم الجمعة، على ملعب "بي إم أو فيلد" بمدينة تورونتو الكندية، وتنطلق عند الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.ويخوض منتخب اللقاء من دون أي نقطة، بعدما خسر أمام (4-1) ثم فرنسا (3-0).ويعيش المنتخب الوضع نفسه، إذ سقط أمام فرنسا (3-1) ثم النرويج (3-2)، ليخرج المنتخبان من سباق التأهل قبل مواجهتهما الأخيرة في دور المجموعات.تشكيلة العراق المتوقعة أمام السنغال.. تغييرات مرتقبةفي حراسة المرمى، من المتوقع أن يمنح غراهام الفرصة الكاملة للحارس الثالث ، بعدما سبق أن منح الفرصة للثنائي وأحمد باسل في مباراتي النرويج وفرنسا، بالتالي سيمنح الفرصة هذه المرة لفهد طالب كي يسجل حضوره في المونديال لأول مرة كما فعل زملاؤه.وفي الدفاع، يرتقب ألا يجري غراهام أرنولد أي تغييرات على الخط الخلفي، خصوصا أن اللاعب حسين علي قدم مستويات كبيرة أمام فرنسا في مركز الظهير الأيمن، وكذلك الحال بالنسبة إلى ميرخاس دوسكي وآكام هاشم، اللذين يقدمان مستويات ثابتة، كما سيجدد الثقة بالمدافع بعد خطئه أمام فرنسا.وحسب المصادر، فإن تشكيلة العراق المتوقعة أمام السنغال في 2026 ستشهد عدة تعديلات في خط الوسط، أبرزها منح إيمار شير فرصة المشاركة أساسيًّا إلى جانب ، مع احتمال آخر يتمثل في الدفع بالثنائي إيمار شير وزيدان إقبال منذ البداية.كما ينتظر أن يعود إلى الجناح الأيسر بعد غيابه عن المباراة الماضية، فيما يحافظ على مكانه في الجناح الأيمن.وفي خط الهجوم، لن تكون هناك مفاجآت، إذ أصبح جاهزا للعب المباراة، بعدما خاض الحصة التدريبية كاملة يوم أمس من دون مشكلات بدنية، فيما سيحضر معه منذ البداية، على أن يمنح أرنولد الفرصة للاعب للعب أيضا، بعد تأكيد غياب بسبب الإصابة.وكان مدرب العراق غراهام أرنولد قد أكد في المؤتمر الصحفي يوم أمس أنه يسعى إلى تحقيق الفوز على السنغال، مؤكدا أن اللاعبين يمتلكون حماسا كبيرا للظفر بنقاط المباراة، التي ربما تكون الأخيرة للعراق في كأس العالم، وأيضا للمدرب مع الأسود.