غضب مصري قبل مباراة إيران في كأس العالم.. ماذا حصل؟

وفي أول رد فعل فني قوي، عبر النجم المصري عن رفضه القاطع لاستغلال الأحداث الرياضية الكبرى لتمرير رسائل تتعارض مع الهوية العربية والإسلامية. وكتب جلال عبر خاصية القصص القصيرة (ستوري) على حسابه الرسمي في "إنستغرام": "نرفض أي محاولة لربط الفعاليات الرياضية أو استغلالها للترويج لرسائل أو شعارات تتعارض مع قيمنا الدينية وثقافتنا".وأضاف الفنان المصري مؤكداً على الرسالة السامية للرياضة: "نؤكد أن الرياضة يجب أن تظل مساحة تجمع الشعوب على أساس الاحترام والتنافس الشريف، بعيداً عن أي أجندات أو توجهات فكرية لا تعبر عن معتقداتنا أو مبادئنا".وعلى الصعيد الرسمي، لم يقف لكرة القدم مكتوف الأيدي؛ حيث تحرك بشكل عاجل وأرسل خطاباً رسمياً إلى (فيفا)، يعرب فيه عن رفضه التام والقاطع لإقحام هذه الأنشطة في المباراة المرتقبة.وأوضح الاتحاد المصري في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الخطاب الذي تم توجيهه مباشرة إلى جرافستروم، الأمين العام للاتحاد ، جاء كخطوة استباقية فور تداول معلومات تفيد بنية في سياتل دمج شعارات وأنشطة مرتبطة بدعم المثلية خلال اللقاء الذي يجمع مصر وإيران، مشدداً على ضرورة احترام الخصوصية الثقافية والدينية للمنتخبات المشاركة وجماهيرها.أثار الداعية الإسلامي المصري، ، تفاعلاً واسعاً عقب إصداره بياناً حاسماً أعلن فيه رفضه القاطع للدعوات المطالبة بانسحاب المصري لكرة القدم من ، والتي تصاعدت مؤخراً كاحتجاج على الفعاليات والمظاهر الترويجية للمثلية الجنسية المصاحبة للبطولة العالمية.وأكد في بيانه على الموقف الشرعي والوطني الثابت بالرفض الكامل لأي محاولات لفرض أو ترويج المثلية الجنسية في المحافل الدولية الرياضية أو الثقافية، مشدداً على أنها تصطدم بشكل مباشر مع أحكام الإسلامية وتخالف القيم الأخلاقية والأعراف الراسخة في المجتمع المصري. ورغم هذا الموقف العقائدي الصارم، اعتبر الداعية المصري أن خيار انسحاب " " لا يمثل الموقف الصحيح أو الأكثر حكمة في التعامل مع هذه الأزمة.وأوضح شاهين أن بعثة المنتخب تشارك في المحفل العالمي من أجل تمثيل الوطن وتحقيق الإنجاز الرياضي وإسعاد ملايين المشجعين، وليس لدعم أي توجهات فكرية أو أخلاقية لا تؤمن بها، مشيراً إلى أن اللاعبين والجهاز الفني لا يتحملون وزر السياسات التنظيمية للجهات القائمة على البطولة، ولا ينبغي تحميلهم مسؤولية أمور خارجة تماماً عن إرادتهم واختصاصهم.