12 منتخبا خارج الحسابات.. وداع مبكر لمونديال 2026

وشهدت البطولة خروج عدد من المنتخبات العربية، إلى جانب منتخبات كانت مرشحة لتقديم مستويات أفضل، بعدما عانت من نتائج متذبذبة خلال مرحلة المجموعات.هايتي ودعت البطولة من المجموعة الثالثة بعدما أخفقت في حصد أي نقاط، عقب خسارتها أمام إسكتلندا والبرازيل .أما ، فاكتفت بـ3 نقاط في المجموعة الرابعة، بعدما خسرت أمام وباراجواي، قبل أن تحقق انتصارًا شرفيًا على في الجولة الأخيرة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا للعبور.وغادرت تونس البطولة من المجموعة السادسة دون أي نقاط، وخسرت أمام السويد (5-1) وأمام (4-0)، قبل الخسارة أيضا أمام هولندا (3-1) في الجولة الأخيرة.كما ودع منافسات المجموعة العاشرة برصيد صفر من النقاط، بعد تعرضه لهزيمتين أمام النمسا والجزائر وينتظر مواجهة شرفية ضد .وفي عشرة، خرجت بنما بعدما بقيت دون نقاط، عقب هزيمتين أمام غانا وكرواتيا، مع انتظار خوضها المباراة الأخيرة أمام إنجلترا دون أي فرصة للتأهل وفق الحسابات الرسمية.ولم تتمكن قطر من استغلال مشاركتها، لتغادر المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة فقط، بعد تعادل مع ، قبل خسارتين قاسيتين أمام كندا والبوسنة والهرسك.كما ودعت التشيك البطولة من برصيد نقطة واحدة، بعدما خسرت أمام والمكسيك، واكتفت بتعادل أمام جنوب إفريقيا.أما كوراساو، فأنهت مشاركتها في المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة فقط، بعدما تعادلت مع الإكوادور، مقابل خسارتين أمام وكوت ديفوار.وفي المجموعة التاسعة، خرج منتخب دون أي نقاط ليغادر البطولة رغم الآمال التي رافقت عودته إلى .كما خرج المنتخب السعودي من المجموعة الثامنة برصيد نقطتين فقط، بعد تعادلين أمام أوروغواي والرأس الأخضر، قبل خسارة ثقيلة أمام إسبانيا برباعية نظيفة.ومن أبرز مفاجآت البطولة، وداع أوروغواي، بطلة العالم مرتين، بعدما أنهت دور المجموعات برصيد نقطتين فقط من تعادلين أمام والرأس الأخضر، قبل خسارة حاسمة أمام إسبانيا، لتخرج دون تحقيق أي انتصار، في واحدة من أكبر خيبات النسخة الحالية.وغادرت نيوزيلندا منافسات المجموعة السابعة بعدما جمعت نقطة واحدة فقط، عقب تعادل مع وخسارتين أمام مصر وبلجيكا، لتنهي مشاركتها في المركز الأخير بالمجموعة.