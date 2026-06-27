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12 منتخبا خارج الحسابات.. وداع مبكر لمونديال 2026

رياضة

2026-06-27 | 06:07
12 منتخبا خارج الحسابات.. وداع مبكر لمونديال 2026
1,229 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

اقتربت مرحلة دور المجموعات في كأس العالم 2026 من نهايتها، لتُسدل معها الستارة على مشوار 12 منتخبا ودعت المنافسات مبكرا، بعد فشلها في بلوغ دور الـ32 أو المنافسة على أفضل المراكز الثالثة، في النسخة الأولى من المونديال بنظام الـ48 منتخبا، لتنتهي رحلتها قبل بدء الأدوار الإقصائية.



وشهدت البطولة خروج عدد من المنتخبات العربية، إلى جانب منتخبات كانت مرشحة لتقديم مستويات أفضل، بعدما عانت من نتائج متذبذبة خلال مرحلة المجموعات.

هايتي ودعت البطولة من المجموعة الثالثة بعدما أخفقت في حصد أي نقاط، عقب خسارتها أمام إسكتلندا والبرازيل المغرب.

أما تركيا، فاكتفت بـ3 نقاط في المجموعة الرابعة، بعدما خسرت أمام أستراليا وباراجواي، قبل أن تحقق انتصارًا شرفيًا على الولايات المتحدة في الجولة الأخيرة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا للعبور.

وغادرت تونس البطولة من المجموعة السادسة دون أي نقاط، وخسرت أمام السويد (5-1) وأمام اليابان (4-0)، قبل الخسارة أيضا أمام هولندا (3-1) في الجولة الأخيرة.

كما ودع الأردن منافسات المجموعة العاشرة برصيد صفر من النقاط، بعد تعرضه لهزيمتين أمام النمسا والجزائر وينتظر مواجهة شرفية ضد الأرجنتين.

وفي المجموعة الثانية عشرة، خرجت بنما بعدما بقيت دون نقاط، عقب هزيمتين أمام غانا وكرواتيا، مع انتظار خوضها المباراة الأخيرة أمام إنجلترا دون أي فرصة للتأهل وفق الحسابات الرسمية.

ولم تتمكن قطر من استغلال مشاركتها، لتغادر المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة فقط، بعد تعادل مع سويسرا، قبل خسارتين قاسيتين أمام كندا والبوسنة والهرسك.

كما ودعت التشيك البطولة من المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، بعدما خسرت أمام كوريا الجنوبية والمكسيك، واكتفت بتعادل أمام جنوب إفريقيا.

أما كوراساو، فأنهت مشاركتها في المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة فقط، بعدما تعادلت مع الإكوادور، مقابل خسارتين أمام ألمانيا وكوت ديفوار.

وفي المجموعة التاسعة، خرج منتخب العراق دون أي نقاط ليغادر البطولة رغم الآمال التي رافقت عودته إلى كأس العالم.

كما خرج المنتخب السعودي من المجموعة الثامنة برصيد نقطتين فقط، بعد تعادلين أمام أوروغواي والرأس الأخضر، قبل خسارة ثقيلة أمام إسبانيا برباعية نظيفة.

ومن أبرز مفاجآت البطولة، وداع أوروغواي، بطلة العالم مرتين، بعدما أنهت دور المجموعات برصيد نقطتين فقط من تعادلين أمام السعودية والرأس الأخضر، قبل خسارة حاسمة أمام إسبانيا، لتخرج دون تحقيق أي انتصار، في واحدة من أكبر خيبات النسخة الحالية.

وغادرت نيوزيلندا منافسات المجموعة السابعة بعدما جمعت نقطة واحدة فقط، عقب تعادل مع إيران وخسارتين أمام مصر وبلجيكا، لتنهي مشاركتها في المركز الأخير بالمجموعة.
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