رد نهائي على تحرك برشلونة لضم هاري كين

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" ، تخطط الإدارة الكتالونية لإعادة تقييم الموقف وفتح الملف مجدداً بعد . وبناءً على ذلك، يبدي العريق استعداده للوصول إلى أقصى حد مالي ممكن لإتمام الصفقة. فالنادي مستعد لبذل كل ما في وسعه لضم كين، في حال ظهرت أي بوادر تشير إلى إمكانية خروجه من .وتأتي هذه التحركات الهجومية في سوق الانتقالات بسبب الوضع الحالي في مركز قلب الهجوم بالنادي الكتالوني. فبرشلونة يبحث عن مهاجم جديد لتعويض الرحيل المرتقب لروبرت ، الذي يتجه على الأرجح للانتقال إلى (MLS) عبر بوابة نادي .على الجانب الآخر، تسود ديناميكية مختلفة تماماً؛ إذ لا توجد لدى إدارة أي نية للتفريط في هدافها الأول بعد موسمين فقط من ضمه. كين يشعر بارتياح كبير في بافاريا، وبطل ألمانيا سيقف بالمرصاد لأي محاولة لانتزاع نجمه الأول.