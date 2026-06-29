رد نهائي على تحرك برشلونة لضم هاري كين

بينها البرازيل وألمانيا.. مواعيد مباريات اليوم في دور الـ32 من كأس العالم 2026
03:57 | 2026-06-29
تحركات مذهلة لرئيس الفيفا خلال المونديال.. تواجد في مباراتين بنفس الوقت
02:36 | 2026-06-29
تحركات مذهلة لرئيس الفيفا خلال المونديال.. تواجد في مباراتين بنفس الوقت
02:36 | 2026-06-29
المونديال.. كندا تتأهل إلى دور الـ16 بفوز مثير على جنوب أفريقيا
17:03 | 2026-06-28
المونديال.. كندا تتأهل إلى دور الـ16 بفوز مثير على جنوب أفريقيا
17:03 | 2026-06-28
تركيا ترد بحدة على تصريحات إسرائيلية
16:18 | 2026-06-28