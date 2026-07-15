المنتخب الفرنسي يستعد لحقبة جديدة مع زيدان

ويأتي ذلك وسط تقارير متزايدة تشير إلى اقتراب نهاية حقبة ، وبدء الاستعداد لتولي قيادة "الديوك".وودعت البطولة من الدور نصف النهائي بعد خسارتها أمام إسبانيا بنتيجة 0-2، لتتبدد آمالها في المنافسة على لقب عالمي جديد، في نتيجة أعادت الحديث مجدداً عن مستقبل الجهاز الفني.وكان قد أعلن في وقت سابق أن مع المنتخب الفرنسي سينتهي عقب 2026، منهياً مسيرة استمرت منذ عام 2012، قاد خلالها فرنسا إلى التتويج بكأس العالم 2018، والوصول إلى نهائي مونديال 2022، إضافة إلى الفوز بدوري الأمم الأوروبية عام 2021.ووفقاً لتقارير متطابقة من وسائل إعلام فرنسية، أبرزها صحيفة "ليكيب" وشبكة "RMC Sport"، فإن زين الدين يبقى المرشح الأول لخلافة ديشامب، في ظل رغبة في إسناد المهمة إلى أحد أعظم أساطير الكرة الفرنسية.بينما ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن يعتزم توقيع جميع الوثائق الرسمية مع زين الدين زيدان بعد انتهاء كأس العالم.وأوضح أن زيدان "لم ينظر في أي عرض آخر خلال الأشهر الثمانية الماضية، كان كل ما يريده هو تدريب المنتخب الفرنسي".ويحظى زيدان بسجل تدريبي استثنائي، بعدما قاد إلى 3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا بين عامي 2016 و2018، إضافة إلى لقبين في ، قبل أن يبتعد عن التدريب منذ رحيله عن في عام 2021.