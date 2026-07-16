رسالة نارية من ميسي بعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا

وحسم منتخب تأهله إلى المباراة النهائية للمونديال، بعدما قلب تأخره أمام منتخب إنجلترا إلى انتصار، في مواجهة حملت أهمية خاصة بسبب التاريخ الطويل بين المنتخبين، سواء على خلفية ذكريات حرب الفوكلاند أو بسبب المواجهات الشهيرة التي جمعت الطرفين على مدار عقود.وجاءت مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي بعد أكثر من 20 عاما على آخر لقاء جمع المنتخبين، عندما فاز منتخب الأسود الثلاثة بنتيجة 3-2 في مباراة ودية عام 2005.وبدا أن المنتخب الإنجليزي في طريقه إلى حسم المواجهة، بعدما حافظ على تقدمه حتى الدقيقة 85، قبل أن تنقلب المباراة بصورة دراماتيكية لمصلحة حامل اللقب، الذي نجح في تسجيل هدفين حاسمين خلال الدقائق الأخيرة، ليحجز مقعده في العالم.وكان لقائد دور بارز في الانتصار الأرجنتيني، بعدما صنع هدفين، ليؤكد مجددا قيمته الكبيرة مع منتخب بلاده، في الوقت الذي واصل فيه الألبيسيليستي مسيرته القوية بحثا عن التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.وعلى الجانب الآخر، حاول الحفاظ على تقدم منتخب إنجلترا من خلال إجراء تغييرات دفاعية، إذ دفع بالمدافعين كونسا وبيرن منذ الدقيقة 72، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإيقاف الانتفاضة الأرجنتينية في الدقائق الأخيرة.ميسي يرد على إنجلترا والمنتقدينوعقب نهاية المباراة، تحدث ميسي إلى وسائل الإعلام، في تصريحات حملت رسائل قوية إلى منتقدي منتخب الأرجنتين، مؤكدا أن فريقه كان يستحق الفوز، وأن التفوق الفني ظهر بوضوح خلال مجريات اللقاء.وتحدث ميسي بحدة، قائلًا: "لو خسرنا أمام إنجلترا، لثارت ضجة كبيرة، ولقال البعض كلاماً سخيفاً. لم نمنحهم تلك الفرصة. كنا نعلم أننا أفضل منهم في كرة القدم. يمكن للناس أن يقولوا ما يشاؤون، لكن انظروا كيف سيطرنا على إنجلترا بعد تأخرنا في النتيجة. هذه المباراة تبقى مميزة لما تمثله، وكان علينا الفوز بها".وكشف قائد منتخب الأرجنتين أنه كان يستعد لخوض كأس العالم الحالية منذ عام كامل، في إشارة إلى حجم التحضيرات التي سبقت البطولة ورغبته في مواصلة كتابة التاريخ مع منتخب بلاده.كما رد ميسي بقوة على الشكوك التي أثيرت حول حصول الأرجنتين على معاملة تفضيلية من أو الحكام، مؤكدا أن إنجازات منتخب بلاده جاءت نتيجة العمل والنتائج داخل أرضية الملعب.وأشار نجم الأرجنتين إلى الأحاديث المتداولة عن حصول فريقه على معاملة تفضيلية، قائلا: "من السخف التشكيك فيما حققناه. لقد وصلنا إلى 5 نهائيات متتالية، ونهائيين متتاليين لكأس العالم؛ وهذا يُثبت مستوى فريقنا".وأوضح: "لقد كنا أفضل منتخب في العالم خلال السنوات القليلة الماضية، سواء أعجب ذلك البعض أم لا. وبغض النظر عما قد يعتقده أو يقوله البعض، لم يُقدم لنا أحد شيئًا مجانًا. كل ما لدينا، كسبناه على أرض الملعب".وبهذا الانتصار، يواصل منتخب الأرجنتين حلمه بتحقيق لقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي منتخب منذ بقيادة ، عندما توج بالبطولة في نسختي 1958 و1962.موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026من المقرر أن يواجه منتخب إسبانيا خصمه الأرجنتين، في إطار منافسات نهائي 2026، يوم الأحد، بحلول الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.