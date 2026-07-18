ترامب يقدم مقترحا جديدا لتنظيم كأس العالم

وخلال فعالية جمعته برئيس "فيفا" إنفانتينو في برج ترامب
، قال ترامب: "قلت له إنه ينبغي اختيار الولايات المتحدة
مرة أخرى في المرة المقبلة، ولكن هذه المرة من دون المكسيك
وكندا".
وأضاف أن إنفانتينو طرح فكرة مختلفة، تتمثل في إقامة البطولة بشكل مشترك بين الولايات المتحدة والصين، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى "رحلات قصيرة بين المباريات، وهو ما سيعجب اللاعبين"، وفق تعبيره.
ومن المقرر أن تستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب نهائيات كأس العالم
2030، على أن تقام المباريات الافتتاحية في الأرجنتين
وأوروغواي وباراغواي، احتفالا بالذكرى المئوية لانطلاق بطولة كأس العالم
، وتهدف هذه الخطوة لتكريم أوروغواي التي استضافت و فازت بأول نسخة مونديالية عام 1930، فيما تستضيف السعودية
نسخة عام 2034.
واعتبر ترامب أن قرار تعليق عقوبة إيقاف مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون كان أكثر اللحظات إثارة للجدل والذكرى في كأس العالم 2026.
وقال ترامب مازحا إنه كان على وشك التدخل للسماح للمهاجم الأمريكي بالمشاركة.
وأضاف: "اضطررت للاتصال بجياني وتقديم نصيحة له، وقلت له: أنصحك بالسماح لهذا اللاعب بالمشاركة... لا، لم أقل ذلك، بل قلت إنني كنت أود تقديم شكوى".
وأشاد ترامب بقرار الهيئات التأديبية في "فيفا" تعليق عقوبة الإيقاف مؤقتا، مؤكدا أن القرار لم يثر جدلا واسعا، ومشيرا إلى أن منتخب بلجيكا
نجح في الفوز بالمباراة رغم مشاركة جميع لاعبي المنتخب المنافس.
وكان ترامب صرح في وقت سابق بأنه لم يكن على دراية بقانون الإيقاف التلقائي بعد البطاقة الحمراء، كما انتقد التحكيم خلال البطولة.