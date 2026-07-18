ترامب يقدم مقترحا جديدا لتنظيم كأس العالم

وخلال فعالية جمعته برئيس "فيفا" إنفانتينو في برج ، قال ترامب: "قلت له إنه ينبغي اختيار مرة أخرى في المرة المقبلة، ولكن هذه المرة من دون وكندا".وأضاف أن إنفانتينو طرح فكرة مختلفة، تتمثل في إقامة البطولة بشكل مشترك بين الولايات المتحدة والصين، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى "رحلات قصيرة بين المباريات، وهو ما سيعجب اللاعبين"، وفق تعبيره.ومن المقرر أن تستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب نهائيات 2030، على أن تقام المباريات الافتتاحية في وأوروغواي وباراغواي، احتفالا بالذكرى المئوية لانطلاق ، وتهدف هذه الخطوة لتكريم أوروغواي التي استضافت و فازت بأول نسخة مونديالية عام 1930، فيما تستضيف نسخة عام 2034.واعتبر ترامب أن قرار تعليق عقوبة إيقاف مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون كان أكثر اللحظات إثارة للجدل والذكرى في كأس العالم 2026.وقال ترامب مازحا إنه كان على وشك التدخل للسماح للمهاجم الأمريكي بالمشاركة.وأضاف: "اضطررت للاتصال بجياني وتقديم نصيحة له، وقلت له: أنصحك بالسماح لهذا اللاعب بالمشاركة... لا، لم أقل ذلك، بل قلت إنني كنت أود تقديم شكوى".وأشاد ترامب بقرار الهيئات التأديبية في "فيفا" تعليق عقوبة الإيقاف مؤقتا، مؤكدا أن القرار لم يثر جدلا واسعا، ومشيرا إلى أن منتخب نجح في الفوز بالمباراة رغم مشاركة جميع لاعبي المنتخب المنافس.وكان ترامب صرح في وقت سابق بأنه لم يكن على دراية بقانون الإيقاف التلقائي بعد البطاقة الحمراء، كما انتقد التحكيم خلال البطولة.