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مبابي يحطم رقمين لميسي

رياضة

2026-07-19 | 02:00
مبابي يحطم رقمين لميسي
421 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
خرج النجم الفرنسي كيليان مبابي بعدة أرقام قياسية من مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الإنجليزي (4-6) لتحديد المركز الثالث في نهائيات النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وأحرز كيليان مبابي هدفين "للديوك" في الدقيقتين (48 و66) من زمن اللقاء الذي جرى ليلة السبت، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية.
ورفع مبابي رصيده إلى 10 أهداف، ليتصدر جدول ترتيب هدافي مونديال 2026، متجاوزا بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه، الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الإسباني اليوم الأحد، في نهائي البطولة.
وذكرت شبكة "Stats Foot" أن مبابي أصبح أول لاعب يسجل 10 أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم منذ الأسطورة الألمانية غيرد مولر، الذي سجل نفس العدد في مونديال 1970.
وتابعت "مبابي أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفا، بعدما تجاوز الرقم المسجل باسم ليونيل ميسي، الذي سجل 21 هدفا".
كما نشر حساب "الكرة الذهبية" @ballondor على منصة "X" قائمة أفضل الهدافين في نهائيات كأس العالم عبر التاريخ التي تصدرها مبابي برصيد 22 هدفا.
كما أشارت شبكة "Stats Foot" إلى أنه: "كما يعيدنا هذا الإنجاز إلى عام 1970، آخر مرة تصدر فيها لاعب فرنسي قائمة هدافي البطولة، عندما سجل جوست فونتين 13 هدفا".
وتابعت Stats Foot "مبابي سجل 16 هدفا مع منتخب فرنسا خلال الموسم الحالي، ليحقق رقما قياسيا جديدا كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع المنتخب الفرنسي في موسم واحد، متفوقا على جوست فونتين الذي أحرز 14 هدفا في موسم 1957-1958".
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