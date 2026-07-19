الأرجنتين تطارد 5 إنجازات تاريخية في "نهائي الأحلام" أمام إسبانيا

الطريق إلى النهائيبلغ منتخب "لا روخا" المباراة النهائية بعد تجاوزه عقبة بثنائية نظيفة في نصف النهائي، بينما حجز منتخب مقعده بـ " " مثيرة أمام إنجلترا، انتهت بنتيجة (2-1)، ليضرب موعداً نارياً يترقبه الملايين.خمسة تحديات "راقصي "وفي مسعى لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، يسعى رفاق لتحقيق 5 إنجازات استثنائية حال تتويجهم باللقب، وفقاً لشبكة "Opta":سلسلة الانتصارات التاريخية: يطمح "راقصو التانغو" لتحقيق فوزهم الـ15 توالياً على كافة المستويات، ليكونوا أصحاب الرقم القياسي لمنتخبات الجنوبية.نادي "الحفاظ على اللقب": فرصة للأرجنتين لتصبح ثالث منتخب في التاريخ يحتفظ باللقب بعد (1934، 1938) والبرازيل (1958، 1962).العلامة الكاملة: في حال الفوز، ستكون الأرجنتين أول منتخب منذ 2002 يحقق سجل انتصارات بنسبة 100% (7 انتصارات من 7 مباريات) في نسخة واحدة.رقم القياسي: سيدخل ميسي التاريخ كأكبر لاعب ميداني يشارك في نهائي (39 عاماً و25 يوماً)، وثاني لاعب يشارك في 3 نهائيات مختلفة بعد كافو.إنجاز : يتطلع ليصبح أول مدرب منذ الإيطالي فيتوريو بوتسو يتوج باللقب مرتين متتاليتين، في سابقة تاريخية لم تتكرر منذ عام 1938.