الأرجنتين تطارد 5 إنجازات تاريخية في "نهائي الأحلام" أمام إسبانيا

الطريق إلى النهائي
بلغ منتخب "لا روخا" المباراة النهائية بعد تجاوزه عقبة فرنسا
بثنائية نظيفة في نصف النهائي، بينما حجز منتخب الأرجنتين
مقعده بـ "ريمونتادا
" مثيرة أمام إنجلترا، انتهت بنتيجة (2-1)، ليضرب موعداً نارياً يترقبه الملايين.
خمسة تحديات "راقصي التانغو
"
وفي مسعى لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، يسعى رفاق الأسطورة ليونيل ميسي
لتحقيق 5 إنجازات استثنائية حال تتويجهم باللقب، وفقاً لشبكة "Opta":
سلسلة الانتصارات التاريخية: يطمح "راقصو التانغو" لتحقيق فوزهم الـ15 توالياً على كافة المستويات، ليكونوا أصحاب الرقم القياسي لمنتخبات أمريكا
الجنوبية.
نادي "الحفاظ على اللقب": فرصة للأرجنتين لتصبح ثالث منتخب في التاريخ يحتفظ باللقب بعد إيطاليا
(1934، 1938) والبرازيل (1958، 1962).
العلامة الكاملة: في حال الفوز، ستكون الأرجنتين أول منتخب منذ البرازيل
2002 يحقق سجل انتصارات بنسبة 100% (7 انتصارات من 7 مباريات) في نسخة واحدة.
رقم ميسي
القياسي: سيدخل ليونيل
ميسي التاريخ كأكبر لاعب ميداني يشارك في نهائي كأس العالم
(39 عاماً و25 يوماً)، وثاني لاعب يشارك في 3 نهائيات مختلفة بعد كافو.
إنجاز سكالوني
: يتطلع ليونيل سكالوني
ليصبح أول مدرب منذ الإيطالي فيتوريو بوتسو يتوج باللقب مرتين متتاليتين، في سابقة تاريخية لم تتكرر منذ عام 1938.