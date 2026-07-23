تطورات في صفقة انتقال رودري إلى ريال مدريد؟

وارتبط اسم بالرحيل عن في ظل رفض اللاعب تمديد عقده الذي ينتهي في ملعب الاتحاد الموسم المقبل.وأوضحت صحيفة "آس" في تقرير لها أن التقارير التي تحدثت عن وجود اهتمام من قبل برودري ليس صحيحاً وما هو إلا حديث يحاك في الصحافة أعاده للضوء تألق رودري في حملة تتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم.ولقد عبّرمسؤولو عن إحباطهم بشأن ذكر اسم في المفاوضات رغم عدم حدوث أي مفاوضات بين الطرفين، حتى أن إدارة مدريد تواصلت مع نظيرتها في سيتي لنفي وجود أي مفاوضات مع أفضل لاعبي 2026.بالإضافة إلى ذلك هناك جانب متعلق بالأمور الفنية حيث لا ينوي للميرينغي الاعتماد على نموذج الاستحواذ في اللعب والذي برع فيه رودري سواء مع مان سيتي أو بعد ذلك في كأس العالم مع اللا روخا.وبالتالي فإن الحضور الذهني والقيادي الذي يوفره رودري في وسط الملعب لن يخدم خطط في الموسم المقبل.ورغم وجود أصوات داخل مدريد تقول إن التعاقد مع رودري سيمنح النادي هوية كروية أفضل، وسيعزز النادي تسويقياً وإعلامياً خاصة بعد تألقه خلال كأس العالم.ومن الناحية الفنية، فإن تقييم ريال مدريد لرودري إيجابي للغاية، حيث يرونه ركيزة أساسية لنجاح إسبانيا، ويعترفون بدوره المحوري في العديد من إنجازات مانشستر سيتي العظيمة، لكن هذه الآراء تبقى غير مؤثرة في استراتيجية النادي للانتقالات.