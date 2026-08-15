بعد الخلاف على التعاقد معهم والانتقال لطرابزون سبور.. جماهير بشكتاش تهاجم صلاح

وغير صلاح رغبته بشأن فريقه الجديد بسبب خلافات حول العمولة التي سيتحصل عليها وكيل أعماله التي لم ترق لإدارة بشكتاش.ونجحت إدارة بشكتاش في المقابل أن تضم فلاهوفيتش والذي شهدت مراسم تقديمه هجوم على .وقالت صحيفة "كوزي إكسبريس" التركية في تقرير لها إن جماهير بشكتاش هاجمت صلاح وطرابزون سبور بعبارات مسيئة خلال تقديم دوسان فلاهوفيتش.وهاجمت فئات جماهيرية عديدة بشكتاش وجماهيره بسبب الهجوم على صلاح خاصة أن شعار النادي هو "بشكتاش المهذب".وفي الوقت الذي احتشدت فيه جماهير بشكل غير مسبوق لمتابعة صلاح، كانت مدرجات عديدة خالية تماماً عند تقديم كلاعب لبشكتاش.وفي الإطار نفسه، فإن جماهير بشكتاش أقرت بتفوق طرابزن سبور عليها في الصفقة الهجومية لجودة صلاح مقارنة بدوشان فلاهوفيتش.وشدد عدد من مشجعي بشكتاش في تصريحات صحفية على أنه: "بشكل موضوعي صلاح كلاعب كرة قدم أفضل من فلاهوفيتش".وأضاف مشجع آخر سار في نفس الاتجاه: "أنا مشجع لبشكتاش ولكن صلاح أفضل".