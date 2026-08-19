كل ما تريد معرفته عن كأس خوان غامبر قبل مواجهة الأهلي وبرشلونة

بدأت فكرة البطولة قبل 60 عاماً، كمباراة استعراضية وودية ينظمها في شهر أغسطس من كل عام لتجهيز الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي. وأُطلق عليها اسم "خوان غامبر" تكريماً لمؤسس ونجمه السابق في الفترة بين (1899-1903)، والذي تولى رئاسة النادي عام 1908 وأنقذه من الإفلاس.مصنوعة من الفضة الخالصة ومطليّة بطفة ذهبية بسمك 5 ميكرومترات، ويبلغ وزنها نحو 800 غرام، وتستقر على قاعدة رخامية بوزن 10 كيلوغرامات.كانت البطولة تقام بمشاركة 4 أندية بنظام نصف النهائي والنهائي. وجمعت النسخة الأولى كلاً من برشلونة، وأندرلخت البلجيكي، ونانت الفرنسي، وكولن الألماني الذي تُوج به برشلونة.اختُصرت البطولة إلى مباراة واحدة تجمع برشلونة بفريق مدعو، نظراً لكثافة جدول المباريات. وفي حال انتهاء الـ 90 دقيقة بالتعادل، يتم إلى ركلات الترجيح مباشرة دون أشواط إضافية.يتصدر برشلونة قائمة السجل الذهبي بـ 47 لقباً، بينما حصدت 12 أندية أخرى اللقب، ويعد كولن الألماني الفريق الوحيد خارج برشلونة الذي حقق اللقب مرتين (1978 و1981).يُعد إنترناسيونال البرازيلي الفريق الوحيد من خارج قارة أوروبا الذي توج باللقب (عام 1982)، بينما يُعتبر بوكا جونيورز الأرجنتيني أكثر الفرق اللاتينية مشاركة ودعوة للبطولة.لم يسبق لبرشلونة أن وجّه الدعوة لغريمه التقليدي للمشاركة في هذه البطولة.يحمل النجم الأرقام القياسية التاريخية لبطولة كأس خوان غامبر:برصيد 9 أهداف.الأكثر تتويجاً بالجائزة بواقع 4 مرات (2013، 2014، 2016، 2018).اللاعب الوحيد الذي سجل في 6 نسخ مختلفة من البطولة.