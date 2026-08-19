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كل ما تريد معرفته عن كأس خوان غامبر قبل مواجهة الأهلي وبرشلونة

رياضة

2026-08-19 | 05:19
كل ما تريد معرفته عن كأس خوان غامبر قبل مواجهة الأهلي وبرشلونة
99 شوهد

السومرية نيوز - رياضة

يخوض نادي الأهلي المصري مواجهة مرتقبة، حين يحل ضيفاً على برشلونة الإسباني في معقله "كامب نو" ضمن منافسات كأس خوان غامبر، ليكون بذلك أول فريق عربي وأفريقي يخوض هذه المباراة ضد العملاق الكتالوني، وفي أول مواجهة تجمع الفريقين داخل الأراضي الإسبانية بعد 3 لقاءات سابقة أقيمت جميعها خارج إسبانيا.

نشأة البطولة وسر التسمية
بدأت فكرة البطولة قبل 60 عاماً، كمباراة استعراضية وودية ينظمها نادي برشلونة في شهر أغسطس من كل عام لتجهيز الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي. وأُطلق عليها اسم "خوان غامبر" تكريماً لمؤسس النادي الكتالوني ونجمه السابق في الفترة بين (1899-1903)، والذي تولى رئاسة النادي عام 1908 وأنقذه من الإفلاس.

مواصفات الكأس وتطور النظام
مواصفات الكأس: مصنوعة من الفضة الخالصة ومطليّة بطفة ذهبية بسمك 5 ميكرومترات، ويبلغ وزنها نحو 800 غرام، وتستقر على قاعدة رخامية بوزن 10 كيلوغرامات.
نظام 4 أندية (1966–1996): كانت البطولة تقام بمشاركة 4 أندية بنظام نصف النهائي والنهائي. وجمعت النسخة الأولى كلاً من برشلونة، وأندرلخت البلجيكي، ونانت الفرنسي، وكولن الألماني الذي تُوج به برشلونة.
نظام المباراة الواحدة (منذ 1997): اختُصرت البطولة إلى مباراة واحدة تجمع برشلونة بفريق مدعو، نظراً لكثافة جدول المباريات. وفي حال انتهاء الـ 90 دقيقة بالتعادل، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة دون أشواط إضافية.

أبرز المشاركين وسجل الأبطال
هيمنة كتالونية: يتصدر برشلونة قائمة السجل الذهبي بـ 47 لقباً، بينما حصدت 12 أندية أخرى اللقب، ويعد كولن الألماني الفريق الوحيد خارج برشلونة الذي حقق اللقب مرتين (1978 و1981).
الأندية غير الأوروبية: يُعد إنترناسيونال البرازيلي الفريق الوحيد من خارج قارة أوروبا الذي توج باللقب (عام 1982)، بينما يُعتبر بوكا جونيورز الأرجنتيني أكثر الفرق اللاتينية مشاركة ودعوة للبطولة.
غياب غريم التقليدي: لم يسبق لبرشلونة أن وجّه الدعوة لغريمه التقليدي ريال مدريد للمشاركة في هذه البطولة.

أرقام ميسي التاريخية في البطولة
يحمل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأرقام القياسية التاريخية لبطولة كأس خوان غامبر:
الهداف التاريخي: برصيد 9 أهداف.
رجل المباراة: الأكثر تتويجاً بالجائزة بواقع 4 مرات (2013، 2014، 2016، 2018).
التسجيل المتتالي: اللاعب الوحيد الذي سجل في 6 نسخ مختلفة من البطولة.
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