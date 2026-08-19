مورينيو يكشف كواليس انتقال رودري إلى برشلونة

ولقد اتصل جوزيه مورينيو
باللاعب المتوج كأفضل لاعبي كأس العالم
2026 من أجل إقناعه بارتداء قميص ريال مدريد
ولكن نجم اللا روخا كان له رأي آخر.
وكشف مورينيو
في تصريحات لبرنامج "إيل تشيرينغيتو" الإسباني كواليس فشل صفقة رودري
: "لا، لا أفتقد رودري، لدينا حلول، لدينا جودة فنية عالية في الفريق".
ويرى مورينيو أنه قادر على تطوير اللاعبين المتاحين لديه: "أؤمن أن لدي القدرة على تحسين اللاعبين".
أما عن رودري وسر رفضه القدوم للريال فكان جواب المدير الفني
السابق لتشيلسي هو: "تحدثت معه مرتين، وقدّم له ريال مدريد
عرضًا جيدًا جدًا. أعتقد أن هناك علاقة جيدة جدًا مع مانشستر سيتي
. دون مفاوضات مع السيتي، تواصل النادي مع رودري وقدّم له عرضًا مغريًا".
وعن سبب تعثر الصفقة أوضح: "كان لدى رودري شكوك، وتردد... وشكوك رودري ولّدت لديّ شكوكًا."
ويشير مورينيو بحديثه إلى أن دخول لاعب على الفريق لديه شكوك في النادي الذي سينضم إليه جعله يشك في تقديم لاعب الوسط الإضافة المرجوة.