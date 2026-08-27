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قاعدة استثنائية من "يويفا" لليفربول وريال مدريد قبل قرعة دوري الأبطال

رياضة

2026-08-27 | 05:01
قاعدة استثنائية من &quot;يويفا&quot; لليفربول وريال مدريد قبل قرعة دوري الأبطال
119 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لإجراء قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027 اليوم الخميس والتي ستشهد قاعدة خاصة بفريقي ليفربول وريال مدريد.


وستتعرف الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا على مسارها نحو الدور التالي من خلال مباريات مرحلة الدوري التي تشهد أربع مباريات على أرضها وأربع خارجها.

وبحسب ما ورد في صحيفة "سبورت" الإسبانية ريال مدريد وليفربول مسبقا لن يلتقيان في دور المجموعات.

وتشير "سبورت" إلى أن السبب يعود إلى قاعدة جديدة وضعها "يويفا" لدور المجموعات تتعلق بمنع تكرار نفس المباراة في ثلاث مرات متتالية.

وينطبق الأمر على فريقي ريال مدريد وليفربول حيث تواجه الفريقان في النسختين الأخيرتين حين حل النادي الإسباني ضيفا على نظيره الإنجليزي بملعب "آنفيلد".

ولفتت "سبورت" النظر إلى أن هذه القاعدة قد تشهد استثناء إذا أسفرت القرعة عن مواجهة بين الفريقين فلن تقام مباراة ليفربول وريال مدريد على ملعب "آنفيلد" ولكن من الممكن أن تقام على ملعب سانتياغو برنابيو.

وتشرح الصحيفة في تقريرها أن "يويفا" لا يرغب في تكرار نفس المباراة على نفس الملعب ولأن المباراتين السابقتين كانتا على ملعب "آنفيلد" فمن الممكن أن يلتقيا على ملعب "سانتياغو برنابيو".

كما تنطبق هذه القاعدة على دور المجموعات فقط فعلى سبيل المثال ريال مدريد ومانشستر سيتي التقيا في جميع نسخ دوري أبطال أوروبا الثمانية الأخيرة تقريبا في أدوار مختلفة بما في ذلك الأدوار الإقصائية وبالتالي قد يلتقيان مجددا في هذه النسخة وتتكرر المواجهة.
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