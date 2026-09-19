زيدان يحسم الجدل ويصدم الجماهير بشأن عودة بنزيما لمنتخب فرنسا

لاعب المنتخب العراقي للتيك بول علي جليل يتأهل إلى نهائي دورة الألعاب الآسيوية
08:56 | 2026-09-19
"فرانس فوتبول" تكشف بالأرقام: التتويج بأبطال أوروبا لا يضمن حصد الكرة الذهبية
05:36 | 2026-09-19
أقرب 4 منتخبات للفوز بكأس الخليج "خليجي 27".. هل بضمنها اسود الرافدين؟
05:16 | 2026-09-19
صراع القمة والتعويض يشعل ختام الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق اليوم
04:15 | 2026-09-19
زيدان يحسم الجدل بشأن عودة كريم بنزيما لمنتخب فرنسا
03:40 | 2026-09-19
قائمة منتخبنا الأولمبي (تحت 23 عاماً) لمعسكر صربيا
16:55 | 2026-09-18