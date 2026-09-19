زيدان يحسم الجدل ويصدم الجماهير بشأن عودة بنزيما لمنتخب فرنسا

وأوضح ، ضاحكاً في ردّه على التساؤلات المتزايدة حول إمكانية ضم -الذي رحل مؤخراً عن الهلال- أنه لن يستدعي اللاعب المخضرم، مؤكداً بالقول: "أمر جيد أن يدور الحديث عن كريم الذي قضيت معه سنوات عديدة في ؛ أنا أكن له كل المودة، لقد لعب للمنتخب الفرنسي وهو الآن في مرحلة عمرية معينة شأنه شأن ". وأضاف: "اليوم أحتاج إلى رؤية لاعبين أصغر سناً، لكن ذلك لا يقلل أبداً من شأن مسيرته الحافلة سواء مع المنتخب أو مع الأندية".وشهدت اختيارات زيدان الأولى أيضاً قراراً بمنح النجم شارة قيادة المنتخب. ويستعد المدرب الفرنسي -الذي يمتلك سجلاً حافلاً أبرز ه هي قيادة للتتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية والدوري الإسباني مرتين- لخوض أول اختباراته الرسمية في الأوروبية بمواجهة منتخب خارج أرضه، يليه لقاءات مرتقبة أمام منتخبي وإيطاليا.