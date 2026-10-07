ميسي يكتب الفصل الأخير مع الأرجنتين.. هدف وصناعتان في ليلة الوداع

ولعب ميسي دوراً بارزاً في الانتصار، بعدما أسهم في تسجيل الأهداف الثلاثة، إذ صنع الهدف الأول لنيكولاس أوتاميندي والثاني لنيكو باز، قبل أن يوقع بنفسه على الهدف الثالث من ركلة جزاء، ليجمع بين صناعة الأهداف والتسجيل في ليلة وداعه.وبدأت اللقاء بضغط هجومي، وحاول ميسي الوصول إلى مرمى بنين مبكراً، حيث سدد كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة، إلا أن الحارس داندجينوف تصدى لها.وشهدت الدقيقة العاشرة مشهداً خاصاً لميسي، بعدما توقفت المباراة وسط تحية من الجماهير واللاعبين والجهازين الفنيين للمنتخبين، احتفاءً بالنجم الأرجنتيني بمناسبة ظهوره الدولي الأخير.وتواصلت محاولات أصحاب الأرض، حيث أهدر فرصة في الدقيقة 15، فيما عاد ميسي للتهديد بتسديدة مرت بجوار القائم في الدقيقة 24، قبل أن يتصدى حارس بنين لمحاولة أخرى منه بعد دقيقتين.وقبل انتهاء الشوط الأول، تبادل المنتخبان الهجمات، وتألق إيميليانو في إبعاد تسديدة لجونيور أوليتان عند الدقيقة 43، بينما تصدى حارس بنين لمحاولة بعد دقيقة واحدة.ومع انطلاق الشوط الثاني، تمكنت الأرجنتين من افتتاح التسجيل سريعاً، بعدما نفذ ميسي ركلة ركنية عند الدقيقة 48 وأرسل كرة داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها أوتاميندي وأسكنها الشباك، لتتقدم الأرجنتين بهدف دون رد.ولم يتوقف ميسي عن تهديد مرمى بنين، حيث تصدى الحارس لتسديدة منه في الدقيقة 60، قبل أن يعود قائد الأرجنتين في الدقيقة 61 ويصنع الهدف الثاني، عندما مرر الكرة إلى نيكو باز خارج منطقة الجزاء، ليسدد الأخير كرة أرضية بقدمه اليسرى ويضاعف تقدم منتخب بلاده.وفي الدقيقة 68، حصلت الأرجنتين على ركلة جزاء بعد عرقلة أوغستين جياي داخل منطقة الجزاء، ليتولى ميسي تنفيذها، ويسدد الكرة في الزاوية العليا اليمنى، معلناً عن الهدف الثالث في الدقيقة 71.وعقب تسجيل الهدف، التف لاعبو الأرجنتين حول ميسي للاحتفال، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي حضرت إلى مدرجات ملعب "مونومينتال" لمتابعة ليلة الوداع.وفي الدقائق المتبقية، واصل ميسي محاولاته لإضافة هدف آخر، إلا أن حارس بنين تصدى لتسديدته في الدقيقة 89، فيما مرت ركلة حرة نفذها قائد الأرجنتين في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع فوق العارضة، لتنتهي المواجهة بفوز الأرجنتين بثلاثة أهداف دون مقابل.ويغادر ميسي المنتخب الأرجنتيني بوصفه صاحب الرقم القياسي في المشاركات والأهداف، بعدما خاض 208 مباريات دولية سجل خلالها 126 هدفاً، كما شارك في ست نسخ من ، وبلغ عدد مبارياته في البطولة 34 مباراة، ليكون الأكثر ظهوراً في تاريخ المونديال.وعلى مدار مسيرته الدولية، عاش ميسي العديد من اللحظات الصعبة، من بينها خسارة العالم 2014 أمام ، ونهائيات كوبا أعوام 2007 و2015 و2016، قبل أن ينجح في قيادة الأرجنتين إلى التتويج بكوبا أمريكا 2021، وكأس العالم 2022، وفيناليسيما 2022، وكوبا أمريكا 2024.واختتم ميسي رحلته مع منتخب بلاده بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقدين، شهدت العديد من الإخفاقات والإنجازات، قبل أن يعلن إنهاء الدولي عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، في قرار وضع حداً لمسيرة استثنائية مع "الألبيسيليستي".