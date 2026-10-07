ميسي يودّع الأرجنتين برسالة مؤثرة: اللعب لمنتخب بلادي أجمل شيء

وحمل الميكروفون عقب صافرة النهاية، متحدثاً عن مشاعره تجاه المنتخب الذي ارتدى قميصه لأكثر من 20 عاماً، مؤكداً أن قرار الابتعاد عن الفريق لم يكن سهلاً، لكنه يشعر بأن الوقت أصبح مناسباً لإنهاء مسيرته الدولية.وقال ميسي: "أشعر بالكثير من المشاعر، وأول ما أفكر فيه هو والدي، ولا يسعني سوى التعبير عن امتناني. لقد كان شرفاً عظيماً أن أرتدي هذا لأكثر من 20 عاماً".وأضاف: "لم أتوقف أبداً عن القتال، ولم أتوقف عن تقديم كل ما لدي. أقسم لكم أنني كنت أتمنى العودة طوال حياتي، لأن اللعب لمنتخب هو أجمل شيء يمكن أن يحدث لك".وتحدث قائد الأرجنتين عن توقيت قراره، قائلاً: "أشعر أن هذه هي اللحظة المناسبة. كنا قريبين من تحقيق حلم أن نصبح أبطال العالم من جديد. قدمنا كل ما لدينا، وكانت مباراة إنجلترا استنزافاً كبيراً لنا".وأكد ميسي التزامه وزملائه بقميص المنتخب، قائلاً: "نحن دائماً نقدم كل ما لدينا من أجل هذا القميص، أنا وجميع زملائي، وكلنا نفعل ذلك دائماً".وعبّر عن امتنانه لزملائه خلال مسيرته الدولية، قائلاً: "أشكر زملائي على هذه الفترة التي تشاركتها مع هذه المجموعة. لقد جعلوني أحقق حلم طفولتي، بأن أصبح بطلاً للعالم، وأن أفوز بكوبا وفايناليسيما".كما تحدث عن علاقته بالجماهير والمدن الأرجنتينية، قائلاً: "سأفتقد اللعب هنا كثيراً. كنت محظوظاً بما يكفي للسفر في جميع أنحاء البلاد، وكان ذلك دائماً مصدر فرح كبير. أنا ممتن للغاية لكل ما عشته".وأشاد ميسي بالجماهير ودورها في مسيرة المنتخب، موضحاً: "اللعب دائماً أمام مدرجات ممتلئة أمر جميل، الجماهير تبذل جهداً كبيراً، وبفضلكم نشعر دائماً بأننا نلعب على أرضنا في كل مكان".