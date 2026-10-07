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ميسي يودّع الأرجنتين برسالة مؤثرة: اللعب لمنتخب بلادي أجمل شيء

رياضة

2026-10-07 | 05:23
ميسي يودّع الأرجنتين برسالة مؤثرة: اللعب لمنتخب بلادي أجمل شيء
157 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

وجّه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة مؤثرة إلى جماهير منتخب بلاده، عقب الفوز على بنين بثلاثية نظيفة، في ظهوره الأخير بقميص "الألبيسيليستي"، وسط أجواء عاطفية شهدها ملعب "مونومينتال".

وحمل ميسي الميكروفون عقب صافرة النهاية، متحدثاً عن مشاعره تجاه المنتخب الذي ارتدى قميصه لأكثر من 20 عاماً، مؤكداً أن قرار الابتعاد عن الفريق لم يكن سهلاً، لكنه يشعر بأن الوقت أصبح مناسباً لإنهاء مسيرته الدولية.

وقال ميسي: "أشعر بالكثير من المشاعر، وأول ما أفكر فيه هو والدي، ولا يسعني سوى التعبير عن امتناني. لقد كان شرفاً عظيماً أن أرتدي هذا القميص لأكثر من 20 عاماً".

وأضاف: "لم أتوقف أبداً عن القتال، ولم أتوقف عن تقديم كل ما لدي. أقسم لكم أنني كنت أتمنى العودة طوال حياتي، لأن اللعب لمنتخب الأرجنتين هو أجمل شيء يمكن أن يحدث لك".

وتحدث قائد الأرجنتين عن توقيت قراره، قائلاً: "أشعر أن هذه هي اللحظة المناسبة. كنا قريبين من تحقيق حلم أن نصبح أبطال العالم من جديد. قدمنا كل ما لدينا، وكانت مباراة إنجلترا استنزافاً كبيراً لنا".

وأكد ميسي التزامه وزملائه بقميص المنتخب، قائلاً: "نحن دائماً نقدم كل ما لدينا من أجل هذا القميص، أنا وجميع زملائي، وكلنا نفعل ذلك دائماً".

وعبّر عن امتنانه لزملائه خلال مسيرته الدولية، قائلاً: "أشكر زملائي على هذه الفترة التي تشاركتها مع هذه المجموعة. لقد جعلوني أحقق حلم طفولتي، بأن أصبح بطلاً للعالم، وأن أفوز بكوبا أمريكا وفايناليسيما".

كما تحدث عن علاقته بالجماهير والمدن الأرجنتينية، قائلاً: "سأفتقد اللعب هنا كثيراً. كنت محظوظاً بما يكفي للسفر في جميع أنحاء البلاد، وكان ذلك دائماً مصدر فرح كبير. أنا ممتن للغاية لكل ما عشته".

وأشاد ميسي بالجماهير ودورها في مسيرة المنتخب، موضحاً: "اللعب دائماً أمام مدرجات ممتلئة أمر جميل، الجماهير تبذل جهداً كبيراً، وبفضلكم نشعر دائماً بأننا نلعب على أرضنا في كل مكان".
 
واستعاد النجم الأرجنتيني ذكريات احتفال منتخب بلاده بلقب كأس العالم، قائلاً: "المباراة التي خضناها بعد كأس العالم كانت أجمل شيء حدث لي. حتى اليوم، أشاهد مقاطع منها وتتملكني المشاعر. كانت لحظة استثنائية، لذلك أشكركم جزيل الشكر".

وعن نهاية مشواره مع المنتخب، قال ميسي: "اليوم أودعكم جميعاً. سأفتقد الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني، لكنني سأظل دائماً داعماً لهؤلاء اللاعبين ولكل من سيأتي بعدهم. سنبقى متحدين دائماً".

وشدد على أهمية وحدة المنتخب الأرجنتيني، مؤكداً أن التكاتف كان أحد أسباب نجاح المجموعة، وقال: "لقد ثبت أنه عندما نتحد، نكون أقوى من أي أحد".

وأضاف: "من أجل تحقيق أشياء مهمة، يجب أن تكون المجموعات متحدة. ففي اللحظات الصعبة تظهر حقيقة المجموعات. كانت لدينا مجموعة استثنائية، ولهذا حققنا كل ما حققناه".

واختتم ميسي رسالته بتأكيد اعتزازه ببلاده، قائلاً: "أنا ممتن لله لأنني أرجنتيني، وفخور بكوني أرجنتينياً. شكراً لكم جميعاً. أحبكم جميعاً".
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