ملعب الشعب التاريخي ضمن القائمة.. 3 ملاعب لاستضافة خليجي 28

وكان قد استضاف بنجاح النسخة الـ25 من البطولة في مدينة ، وسط حضور جماهيري كبير وإشادة بالاستضافة من الاتحاد الخليجي ووسائل الإعلام والجماهير الخليجية.وبحسب موقع winwin، اعتذر رئيس عن حضور المباراة النهائية لكأس ، التي جمعت أمس والإمارات، رغم تلقيه دعوة رسمية من الاتحاد الخليجي، موضحاً أن اعتذاره جاء بسبب انشغاله بعقد اجتماعات مع جهات عليا في العراق لبحث التحضيرات الخاصة باستضافة "خليجي 28".وأضافت مصادر، بحسب الموقع، أن يونس محمود سيعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعاً مع رئيس ، بحضور رئيس عقيل مفتن، لمناقشة ترتيبات استضافة البطولة، في ظل طرح بغداد والبصرة وكربلاء لاستضافة الحدث.ومن المنتظر أن تُحسم هوية المدينة المستضيفة خلال الاجتماعات المقبلة، بعد دراسة الجوانب اللوجستية المتعلقة بتنظيم البطولة وتجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية.بغداد الأقرب للاستضافةوبحسب المصادر التي نقلها الموقع، تبدو بغداد الأقرب حالياً لاستضافة "خليجي 28"، في ظل توجه لمنح العاصمة فرصة احتضان البطولة، بعد استضافة البصرة للنسخة السابقة.ويعمل الاتحاد العراقي، بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الشباب والرياضة، على تحديد الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات البطولة، حيث تضم القائمة ثلاثة ملاعب في العاصمة، هي الدولي وملعب وملعب الشعب الدولي.وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى ، مع وجود توجه لتأهيله وترميمه تمهيداً لإعادته إلى الخدمة، لا سيما أنه لا يستضيف حالياً مباريات .ويُعد الدولي من أبرز وأقدم الملاعب العراقية، إذ افتُتح في تشرين الثاني عام 1966، ويتسع لأكثر من 65 ألف متفرج، وكان الملعب الرئيسي لاستضافة مباريات المنتخب العراقي قبل فرض الحظر الدولي على الملاعب العراقية.ومن شأن حسم المدينة والملاعب المستضيفة أن يفتح الباب أمام بدء الاستعدادات الفعلية للبطولة، ولا سيما ما يتعلق بتأهيل المنشآت الرياضية والبنى التحتية والجوانب التنظيمية واللوجستية.