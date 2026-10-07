قائمة الفائزين بالجوائز الفردية في بطولة "خليجي 27"

وتوّج المنتخب السعودي باللقب بعد تفوقه على نظيره الإماراتي بهدفين من دون رد، في المباراة النهائية التي جرت على ملعب الإنماء.وهيمن لاعبو الأخضر السعودي إضافة إلى الفوز باللقب الأغلى، على الجوائز الفردية أيضا لبطولة "خليجي 27".فقد حصل اللاعب السعودي همام الهمامي، الذي سجل أحد هدفي الأخضر في النهائي، على في البطولة، بعد مساهمته البارزة في تتويج بلاده باللقب الخليجي للمرة الأولى منذ 23 عاما.ونال المهاجم السعودي هداف البطولة بعدما سجل 3 أهداف، بواقع هدف في النهائي أمام الإمارات وثنائية في شباك .وتساوى البريكان في صدارة الهدافين مع ، لكن تتويج المنتخب السعودي باللقب منح مهاجمه الأفضلية وحسم الجائزة لصالحه.وحصل حارس مرمى المنتخب السعودي على جائزة "القفاز الذهبي" لأفضل حارس مرمى في البطولة، بعدما حقق إنجازا تاريخيا بالخروج بشباك نظيفة في جميع مباريات "خليجي 27".وحافظ العويس على نظافة شباكه خلال مباريات دور المجموعات أمام وعمان والعراق، وفي الدور نصف النهائي أمام قطر حسم اللقاء لصالح بلاه بتصديه لركلتي ترجيح، وفي النهائي أمام الإمارات، ليحقق رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ البطولة.أما الجائزة الوحيدة التي ذهبت إلى خارج ، فهي جائز أفضل لاعب واعد، وحصل عليها اللاعب اليمني قاسم.