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خلال مباراة الاعتزال.. الحكم يفاجئ ميسي بهدية غريبة (فيديو)

رياضة

2026-10-07 | 09:55
خلال مباراة الاعتزال.. الحكم يفاجئ ميسي بهدية غريبة (فيديو)
352 شوهد

فاجأ الحكم التشيلي فرناندو فيخار الأسطورة ليونيل ميسي بهدية غريبة بعد مباراته الأخيرة مع منتخب الأرجنتين، في ليلة وداع عاطفية، أمام أكثر من 85 ألف متفرج في ملعب "المونومنتال".

وقاد ميسي في مباراته الأخيرة مع منتخب بلاده للفوز على ضيفه البنيني (3-0) التي جمعتهما وديا فجر اليوم الأربعاء، بإحرازه هدفا من ركلة جزاء، وصنع هدفين، على ملعب "المونومنتال" في العاصمة بوينس آيرس.
وعقب صافرة النهاية، التف زملاء ميسي ولاعبو بنين حوله لتهنئته وتوديعه في آخر ظهور دولي له، وشارك الحكم فيخار في لحظة الوداع، حيث صافح النجم الأرجنتيني بحرارة.
وفاجأ فرناندو فيخار ميسي بتصرف غريب، عندما قدّم له البطاقتين الصفراء والحمراء اللتين استخدمهما خلال المباراة.


وكان ليونيل ميسي، البالغ من العمر 39 عاما، قد كتب بيان اعتزاله اللعب الدولي بعد يومين من خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، قبل أن يعلن قراره رسميا في أغسطس.
وأسدل ميسي الستار على مسيرته مع المنتخب، فجر الأربعاء، بكلمة مؤثرة داخل أرض الملعب، أبكت عددا من زملائه، من بينهم نجم مانشستر سيتي إنزو فرنانديز الذي تعرض للطرد في نهائي مونديال 2026.
وقال ميسي للجماهير داخل ملعب "مونومنتال": "هناك الكثير من المشاعر التي تنتابني الآن، ربما أنسى بالتأكيد الكثير من الأشياء التي أود قولها؛ لأن هذه لحظة صعبة جدًّا بالنسبة لي، أرحل وأنا ممتن وفخور ومرتاح الضمير. شكرا لكم على كل شيء".
وأنهى ميسي مسيرته مع منتخب الأرجنتين برصيد 126 هدفا خلال 208 مباريات دولية، بعدما قاد بلاده إلى التتويج بكأس العالم عام 2022.
 
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