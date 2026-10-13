مدريد غاضب من "الليغا" بسبب جدول المباريات

وأعلنت عن جدول مباريات الجولة 12 من البطولة، حيث سيحل ضيفاً على في ملعب "ميستايا"، يوم السبت الموافق 7 نوفمبر/تشرين الثاني.وبحسب ما كشفته صحيفة "آس"، فإن يشعر بغضب شديد إزاء الطريقة التي حددت بها رابطة موعد مباراته أمام فالنسيا.وأوضحت الصحيفة أن الرابطة قررت إقامة المباراة يوم السبت 7 ، رغم أن ريال مدريد سيخوض مباراة يوم الأربعاء (4 نوفمبر)، أي قبلها بـ3 أيام فقط، في أمام أيك بدوري أبطال أوروبا.وأشارت إلى أنه في الملابس، تسود حالة من الاستغراب الشديد، إذ يرى لاعبو ريال مدريد أن إقامة المباراة يوم الأحد كانت ستكون مناسبة تماماً، خاصةً أنه لا توجد مباريات في دوري أبطال أوروبا أو خلال ذلك الأسبوع.والغريب أنه جرى تحديد مواعيد مباريات جميع الأندية التي ستخوض مواجهات في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، لتُقام مبارياتها في الدوري يوم الأحد، باستثناء ريال مدريد.ومن المقرر أن تصل بعثة ريال مدريد إلى إسبانيا في الساعات الأولى من صباح الخميس، ما يعني أن الفريق الملكي لن يحظى سوى بوقت محدود خلال ذلك اليوم، إذا قرر مدرب الفريق إجراء حصة تدريبية، ولن يتبقى أمامه سوى يوم واحد فقط، وهو الجمعة، للاستعداد لمباراة فالنسيا في الميستايا.