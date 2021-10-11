السومرية تنشر نتائج الاقتراع في (11) محافظة عراقية

وكان رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان قد قال في مؤتمر صحافي تابعته السومرية نيوز ان "المفوضية عرضت نتائج الانتخابات في محافظات ديالى والديوانية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف واربيل وكركوك".واضاف، ان "الاعلان يتم عبر شاشات عرضها وضمن الموقع الالكتروني للمفوضية".وتابع، ان "هذه النتائج اولية تعتمد على ما وصل الى المفوضية من بيانات عبر الوسط الناقل وعصا الذاكرة"، مشيرا الى ان "الصناديق التي حصل بها بعض المشاكل سوف تنقل صباح يوم غد الى المكتب الوطني".نتائج المحافظات ادناه:لتفقد نتائج محافظة كربلاء