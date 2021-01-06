أبرزها تأسيس الجيش العراقي.. تعرفوا إلى أحداث تاريخ اليوم!

1921 - تأسيس الجيش العراقي.1950 - المملكة المتحدة تعترف بجمهورية الصين الشعبية كممثل وحيد للشعب الصيني وتسحب اعترافها بتايوان.1964 - إصدار الدستور المؤقت لليمن1992 - هروب الرئيس الجورجي زفياد جامساخورديا إثر انقلاب عسكري1993 - الأمم المتحدة تخلق منطقة حظر طيران في العراق2016 - كوريا الشمالية تعلن أنها تمكنت من إجزاء اختبار قنبلة هيدروجينية.2018 - مصرع 32 على الأقل وإصابة العشرات في حادثة تصادم ناقلة نفط إيرانية مع سفينة شحن صينية.