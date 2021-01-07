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تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم على القنصلية الأميركية… أبرز ما حدث بتاريخ اليوم!
2021-01-07 | 04:30
2,639 مشاهدة
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في مثل هذا اليوم من العام 2004، تبنى تنظيم القاعدة الهجوم على القنصلية الأميركية في جدة. اليكم في هذا الفيديو أبرز ما حدث في تاريخ اليوم عبر العالم.
1941 - قوات البحرية الإمبراطورية اليابانية تقوم بهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في بيرل هاربر.
1949 - رئيس حكومة جمهورية الصين شيانج كاي شيك يعلن عن اختيار تايبيه في جزيرة تايوان عاصمة مؤقتة للبلاد.
1972 - إيميلدا ماركوس زوجة رئيس الفلبين فرديناند ماركوس تتعرض لعملية اغتيال فاشلة أسفرت عن إصابتها بطعنة في جسدها.
2004 - تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم على القنصلية الأميركية في جدة.
2011 - المجلس الوطني التأسيسي التونسي يصادق علي الدستور المؤقت الذي ينظم السلطات و يفتح الباب لانتخاب رئيس مؤقت للبلاد.
2016 - تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية رحلة رقم 661 أدى إلى وفاة جميع من كان على متنها والبالغ عددهم 47 شخصاً.
2017 - البرتغالي كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول لسنة 2017.
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