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بالفيديو: كريستيانو رونالدو يفوز بكرة الفيفا الذهبية... أبرز ما حدث بتاريخ اليوم!
2021-01-13 | 06:37
1,767 مشاهدة
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كريستيانو رونالدو يفوز بكرة الفيفا الذهبية وغيرها من الاحداث العالمية المهمة... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم في هذا الفيديو المرفق.
1908 - الفرنسي هنري فارمان يصبح أول طيار في أوروبا يقوم بجولة قصيرة بمسافة كيلومتر واحد بالطائرة.
1919 - الأمير علي بن حسين يتولى إمارة المدينة المنورة.
1967 - انقلاب عسكري في توغو يؤدي إلى إلغاء الأحزاب السياسية.
1979 - آية الله الخميني يعلن في باريس عن تشكيل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وذلك بهدف إسقاط شاه إيران محمد رضا بهلوي.
2014 - لاعب ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو، يفوز بكرة الفيفا الذهبية 2013 للمرة الثانية في تاريخه.
2016 - انتخاب البرلمانية خديجة عريب لتولي منصب رئاسة البرلمان الهولندي، لتصبح أول عربية ومسلمة في هذا المنصب.
ليلة رأس السنة الميلادية حسب التقويم اليوناني.
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