بالفيديو: كريستيانو رونالدو يفوز بكرة الفيفا الذهبية... أبرز ما حدث بتاريخ اليوم!

1908 - الفرنسي هنري فارمان يصبح أول طيار في أوروبا يقوم بجولة قصيرة بمسافة كيلومتر واحد بالطائرة.1919 - الأمير علي بن حسين يتولى إمارة المدينة المنورة.1967 - انقلاب عسكري في توغو يؤدي إلى إلغاء الأحزاب السياسية.1979 - آية الله الخميني يعلن في باريس عن تشكيل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وذلك بهدف إسقاط شاه إيران محمد رضا بهلوي.2014 - لاعب ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو، يفوز بكرة الفيفا الذهبية 2013 للمرة الثانية في تاريخه.2016 - انتخاب البرلمانية خديجة عريب لتولي منصب رئاسة البرلمان الهولندي، لتصبح أول عربية ومسلمة في هذا المنصب.ليلة رأس السنة الميلادية حسب التقويم اليوناني.